102人赴峇里島搞「港獨簡訊」詐騙　遣送回台還想偷渡...險被悶死

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局打詐中心利用大數據分析發現，今年6月間有詐團藏匿印尼，專門鎖定香港居民行騙，謊稱民眾發送「香港獨立」訊息，還涉嫌協助詐團洗錢，誘騙民眾下載虛假APP，趁機盜取民眾銀行內金錢，計有54人受害，財損高達2千2百多萬元，其中102人被印尼警方查獲後遣送回台，台中地檢署調查後，將102人全部起訴。

離譜的是，其中18人因為未遭數押，還企圖從高雄港偷渡出境，但因被船東關在密閉的船艙內，險遭悶死，18人瘋狂敲打甲板求救，被海巡人員發現才撿回一命。

▲▼刑事局展開全台大搜索，逮捕61名詐團成員，全遭法院裁定收押。（圖／刑事局打詐中心提供，下同）

檢警查出，以余姓女子為首的詐團，藏匿在峇里島荅巴南縣某獨棟Villa別墅，成員分成3線作業，鎖定香港居民行騙，1線機手（假冒香港通訊局）、2線機手（假冒大陸公安局隊長）及3線機手（假冒大陸公安局科長），佯稱被害人電話大量發送「香港獨立」訊息，違反「香港國安法」，甚至指控協助詐團洗錢，違反大陸洗錢法，誘騙民眾下載虛假APP，再盜取民眾網路銀行帳號密碼，隨即轉帳一空。

印尼移民局接獲刑事局通報前往查處，並將103名成員（台籍 102人、香港籍1人）遣送出境，102人從8月5日起分批回台，警方動員519名警力，全台大搜索，這次還首次向高檢署申請出動M化車，協助調查被告使用的通信設備，有效鎖定位置，逮捕61人，查扣7輛車、現金202萬多元、名牌包 21個、勞力士等手錶14只、黃金飾品3組等。

台中地檢署張富鈞檢察官偵查終結，認定被告余女等102人（含在押被告61人） 涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上以電子通訊對公眾散布加重詐欺、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌，向法院提起公訴並求刑6年至8年，10月4日移審台中地方法院，由法官裁定全數羈押。