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高雄10歲男童被毒蛇咬！300公尺外「社區大樓梯間」捕獲赤尾青竹絲

▲毒蛇咬傷。（圖／民眾提供）

▲10歲男童倒垃圾遭毒蛇咬傷，需住院觀察一周。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名10歲男童日前外出倒垃圾時，疑似遭到毒蛇咬傷腳趾，醫師研判疑為青竹絲，目前腳趾腫脹需住院一周。昨(16日)晚間，離男童遭咬傷地點外的300公尺社區大樓，住戶在1樓梯間發現一尾青竹絲，今日上午動保處外包廠商已將毒蛇帶走。

事發在14日晚上，左營新上國小一名四年級男童，14日晚間8、9點與媽媽在光興街、至聖路交叉口倒垃圾，男童不慎遭到毒蛇咬傷，家人第一時間帶他就診，男童表示有清楚看到「綠色的蛇」，醫師根據男童描述，研判疑為青竹絲咬傷。

▲毒蛇咬傷。（圖／民眾提供）

▲男童的左腳腫成麵龜。（圖／民眾提供）

男童的左腳第3趾有2個咬痕，但因還沒辨識蛇的品種，沒有對應的蛇毒血清處置，目前只能針對男童的臨床症狀以支持性治療住院觀察一周。目前男童的腳腫脹，但傷口並沒有惡化。

昨日晚間，在距離男童遭蛇咬傷的300公尺外社區大樓，住戶發現D棟1樓樓梯間發現一尾青竹絲，嚇得趕緊通報管理室。管理員準備工具捕蛇，先將青竹絲夾進塑膠袋。

▲左營社區大樓發現青竹絲。（圖／民眾提供）

▲社區大樓梯間發現一尾青竹絲。（圖／民眾提供）

動保處表示，今日上午10點接獲社區通報捕獲一條毒蛇，疑為赤尾青竹絲，但不確定是否是咬傷男童的同一條蛇。動保處外包廠商於上午11點多將毒蛇帶回，後續將交由屏科大收容研究。

動保處表示，將持續注意附近狀況，並呼籲民眾如有發現蛇類請直接撥打1999通報前往協助捕捉。
 

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