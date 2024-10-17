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社會 社會焦點 保障人權

「泡泡瑪特紙箱」寄Labubu！高雄鳳山3賣家離奇寄丟　損失破萬

▲▼泡泡瑪特寄丟。（圖／受害人提供）

▲高雄3名公仔賣家、民眾在7-11寄出labubu，包裹卻寄丟了。（圖／受害人提供）

記者許宥孺／高雄報導

潮玩公司「POP MART泡泡瑪特」旗下IP角色「Labubu」近期掀起搶購潮，不過卻有3名高雄民眾指控，他們同樣用泡泡瑪特的官方紙箱寄出公仔後，包裹卻寄丟，且寄出門市都集中在鳳山區，不禁懷疑有人計畫性的從包裹中挑選「泡泡瑪特」商品下手。賣家聯繫物流和超商，但兩者互踢皮球，由於事證不足，警方也無法依照刑事案件偵辦。受害者表示，希望有更多被害賣家知道自己不是個案，大家團結討回損失。

一名受害女子表示，她是泡泡瑪特賣家，7日有買家向她購入LABUBU X橫山宏盲盒6盒，她使用泡泡瑪特的官方紙箱包裝好，當晚就到7-11鳳山黃埔門市寄出，寄出前後都有拍貨物照片、明細和編號給買家。

女子說，沒想到12日買家反應遲遲沒有收到取貨通知，她打給物流，都沒有獲得立即回覆，「我心想這麼大一件包裹會遺失？怎麼可能別的都寄到收貨人手上了，偏偏就這件用泡泡瑪特箱子裝的包裹不見？而且還是裡面金額最高的」，她認為物流並未積極處理，打算等時間到就賠錢了事。

▲▼泡泡瑪特寄丟。（圖／受害人提供）

▲女子認為包裹遺失並非個案，希望有更多受害人團結討回損失。（圖／受害人提供）

女子說，直到12日她到派出所詢問，才知道前幾個小時才有同樣的受害民眾報案，8日寄出的包裹也被寄丟了，同樣也使用泡泡瑪特官方紙箱，而且兩人寄出門是距離不到500公尺，她懷疑是泡泡瑪特產品當紅，加上價格高，才會被人中途攔截，但因缺乏實質證據跟對象，也無法提告。

女子說，她在泡泡瑪特社團發文，意外找到了情況類似的鄭先生，後續又找到一名受害賣家，總計已經有3人受害，她懷疑有人計畫性的從物流包裹挑選泡泡瑪特商品下手，這次她損失2400元不算大，但希望讓更多被害賣家知道自己不是個案，不要自認倒楣，也希望物流業者重視內部環節是否出了問題，而不是每件包裹以定型化契約賠償1000元就了事。

受害的鄭先生向《ETtoday新聞雲》表示，他受親友所託，先與另名買家面交購入Labubu公仔後，8日以泡泡瑪特原箱在7-11鳳山中東門市寄給親友，但包裹卻被寄丟了，透過女子的po文才發現，加上他已有3人受害，且都是使用泡泡瑪特箱子寄件、門市都在鳳山區。

▲▼泡泡瑪特寄丟。（圖／受害人提供）

▲鄭先生的親友委託他寄2隻Labubu，包裹同樣寄丟了。（圖／受害人提供）

鄭先生說，遺失包裹的概率應該很低，一般賣家不會想要特別包裝外箱，更合況他只是一般買家，據親友透露，遺失的Labubu一隻要一萬元，他總共寄出2隻，等於是2萬塊飛了。還有另名賣家損失也破萬，其中一隻Labubu要6000多塊，還有一款爆紅商品當時要價1萬元，現在價值直逼4萬元。

鄭先生無奈地說，此類災情北中南都有，但是光是高雄鳳山就出現3名受害者，在同地區、接近時間出現同樣包裹遺失，第一恐是有心人士所為，第二就是包裹遺失是常態，但物流公司不可能讓包裹遺失變常態吧？目前僅知他寄出的門市和女網友寄出的門市，是2名不同的物流司機負責，因此現階段懷疑是倉管出問題。

警方則表示，受害者在鳳山區轄內的7-11超商黃埔、中東、瑞順門市寄出包裹，鄭先生和女子分別在15日上午、16日下午由員警陪同至中東門市、黃埔門市調閱監視器，分別確認包裹已由物流車、不同司機載離門市前往物流中心，民眾隨即表示會再向物流中心等處詢問，暫不需警方陪同及協助。

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