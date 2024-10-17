密切關注中共動向　顧立雄：利用岸置防空飛彈追瞄

軍聞社／記者呂尚俞臺北17日電

國防部長顧立雄17日上午前往立法院外交及國防委員會，實施專案報告並備詢，在會前受訪時，針對媒體記者提問進行答覆時表示，國軍應用聯合情監偵手段，密切關注中共的動向，守護海疆與領空。

針對媒體詢問，下次軍演有無可能是賴清德總統年底出訪，顧部長說，沒有接獲賴總統年底出訪訊息，所以假設性問題無法回答。但國防部一向料敵從寬，從不會排除中共會找相關藉口進行演習活動，這也顯示出中共霸道的本質。對這次中共演習，引起國際會一片譁然，並一致撻伐。

對於中共對臺的軍力消耗，顧部長說，軍力消耗對於國軍應處灰色地帶的部分，確實是一個非常具有挑戰的事項，不能否認；國軍會努力維護相關有在應變區內密切關注的工作，也會守護海疆、領空。國防部應用聯合情監偵手段，密切關注中共的動向，如果可以就利用在空的任務機，或在海的任務艦或岸置防空飛彈追瞄。

▼我軍F-16戰鬥機執行空中戰鬥巡邏任務。（圖／國防部提供）



而就教育部調查學生從事應變事宜意願，顧部長也強調，沒有所謂的從事軍事勤務的部分，其次，教育訓練目的是，臺灣面臨重大災害或緊急狀況都能自救互救。至於相關同意書可以研議檢討，就廢除，不需要簽訂。

媒體詢問臺灣的應變區範圍，顧部長說，應變區是民國102年所發布，為了從事海上自衛，必須劃置應變區，對於相關應變區內就會持續關注它（艦艇）相關的活動，具體範圍不會具體說明。