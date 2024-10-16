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中共滲透無處不在　國防副部長：國人需培養識別能力

軍聞社／記者陳傳奇臺北16日電

國防部副部長柏鴻輝16日主持「113年國軍推動全民國防教育－社會教育種子教官培訓講習」，期透過教育訓練研習課程，廣儲民間師資能量，增進國人對全民國防的認識與瞭解，共同守護國家安全。

講習上午在後備指揮部中正堂舉行，召集各縣市教育推廣種子教官80餘人與會，並邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、國家安全研究所研究員李哲全、政戰學院新聞系主任傅文成上校及全動署專委鄭慧美進行專題講演，分別針對「國防政策」、「國際情勢」、「媒體識讀」及「全民防衛」等議題，說明當前國際情勢與國防政策，提升參訓人員資訊環境辨別能力與全民國防教育素養。

柏副部長致詞時表示，守護國家安全不僅是國軍的責任，更是全民的共識。面對近年來共軍認知作戰的各種攻擊手段，國人也需培養識別能力，才能共同捍衛國家；因此，加強國防教育也是全體民眾的重要課題。他期許種子教官透過教育活動與宣導，提升國人對國防事務的認識，建立媒體識讀的堅實基礎。

柏副部長強調，當前兩岸情勢複雜，中共的滲透、破壞無處不在，國家安全面臨嚴峻挑戰。因此，全民國防教育不僅要強化民眾的愛國意識，更要讓每一位國民瞭解自己扮演的角色與責任；國防教育的目的是讓全民具備應對突發狀況的能力，當國家面臨危機時，每個人都能成為國家安全的後盾。

柏副部長認為，推廣國防教育時應結合當前國際局勢與兩岸現況，讓國人瞭解敵人滲透的手段與威脅，從而增強民眾的國防意識。國防教育不是一時的任務，而是長期且持續的工作，需要全國上下共同參與，才能真正達到「全民國防」的目標。

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