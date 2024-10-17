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社會 社會焦點 保障人權

攀登雪山西陵奇峻山突心臟不適　空勤黑鷹直升機緊急吊掛救援

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼山友登雪山西陵奇峻山突感心臟不適，台中市消防局申請空勤直升機執行吊掛任務，將患者後送清泉崗基地由救護車送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行6人登山隊伍前往和平區雪山西稜進行山域活動，其中1名劉姓登山客(男性、約62歲)疑似心臟不適，由隊友打電話向台中市消防局請求協助。消防救援人員整備裝備器材出勤，並同步向空勤總隊申請直升機吊掛救援。今晨黑鷹直升機前往奇峻山執行吊掛，8時30分降落清泉崗基地，並由救護車送台中榮總醫院救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局於10月16日13時51分接獲民眾報案指稱，在台中市和平區雪山奇峻山營地附近有山友心臟不適需要協助。勤務中心立即通知和平、谷關分隊整備完畢後出勤，出動消防警備車2輛、消防人員4名，由和平分隊小隊長賴秋宏擔任指揮官。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

空勤總隊二隊三隊今晨派遣UH-60M黑鷹直升機，編號NA-708號機執行任務，06:55台中機場起飛，於07:11時抵達奇峻山目標區，07：13時發現目標，07:15時特搜隊員許哲仁出艙實施吊掛，於07:22時完成吊掛。07:30時任務機於卓蘭上空8000呎接獲總隊無線電通知續執行南投縣信義鄉櫧山營地1位陳姓(男)登山客左腳踝骨折救援任務，機組員立即規畫航路定向目標區，07:51時飛抵櫧山營地實施搜尋，07:52時發現待救者由特搜隊員王勝宏出艙實施吊掛，08:02時完成後起飛返回台中駐地，08:30時落地傷患後送醫院，任務圓滿完成。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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