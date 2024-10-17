靖國神社秋季例大祭　日相石破茂「供奉供品不參拜」

▲靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本靖國神社今天起舉行為期3天的秋季例大祭，首相石破茂循例供奉被稱為「真榊」的供品不參拜。而韓國外交部今天對此表示，「深感失望和遺憾」。

靖國神社位於東京，因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂今天供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

相關人士透露，石破茂就任首相前未曾供奉過「真榊」，這次預計不會參拜靖國神社，並依循前首相岸田文雄、菅義偉等人任內的做法。

靖國神社4月和10月的例大祭被視為靖國神社的重要祭祀活動，岸田文雄與菅義偉擔任首相期間同樣未在例行大祭時參拜，而是供奉「真榊」。

安倍晉三是前一次參拜靖國神社的在任首相，他於2013年12月任內前往參拜。

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

內閣官房副長官青木一彥今天在例行記者會上表示：「石破總理大臣以私人身分供奉『真榊』，並非政府需要發表看法的事項。此外，是否在秋季例大祭期間參拜靖國神社，則為石破總理大臣應適當判斷的事。」

此外，厚生勞動大臣福岡資麿也已供奉「真榊」。

前經濟安全保障擔當大臣高市早苗今天親赴靖國神社參拜。「產經新聞」報導，她參拜完後向媒體表示，「我高市早苗今天作為一名日本人前來參拜」，並透露自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

由跨黨派議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」先前已宣布，考量正值眾院選舉期間，將延後集體參拜時程。

韓國外交部今天也針對石破茂在靖國神社供奉供品發布評論 ，「韓方對於肩負責任的日本領導人士再次向美化日本戰爭侵略史和供奉戰犯的靖國神社奉納及反覆參拜，深表失望與遺憾」。

評論也表示，「敦促日本新內閣肩負責任的人士正視歷史，透過行動展現對過去歷史的謙虛省察與誠摯反省 ，這是發展未來韓日關係的重要基礎」。