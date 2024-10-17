永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

▲▼ 今周刊2020年開始舉辦「2024永續城市SDGs大調查」，各縣市評比出爐。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「今周刊」自2020 年開始「永續城市SDGs 大調查」，至今已邁入第5年，今年度評比結果16日出爐，縣長翁章梁四度蟬聯「最佳首長信任獎」肯定，今年今周刊首次增設「最佳高齡友善城市獎」，非六都中由嘉義縣榮獲此殊榮。

翁章梁說，截至113年8月，嘉義縣老年人口比例高達22.8%，是全台最老，因此能榮獲最佳高齡友善城市獎，感到非常的欣慰，同時也感謝所有鄉親的信任。

翁章梁指出，在治理縣市中，獲得信任是最重要的，若失去信任將難以推動縣政，不信任可能是源自於價值的衝突，或對縣市發展有不同的看法；人民與地方政府之間容易產生衝突與對抗的話，對於整體縣政發展是相當不利的，因此最重要的是獲得人民的信任，同時這也是縣府團隊追求的目標。

翁縣長特別感謝今周刊的肯定，以及鄉親對縣府團隊的信任與支持，未來縣府團隊將持續傾聽及貼近民眾需求，帶領嘉義縣大步向前，讓鄉親生活品質再提升，讓嘉義人重新拾起，對這片土地的希望與夢想。

在推動高齡友善照護方面，嘉義縣建立以村里為中心的社區照顧網絡，推出「行動醫療」複合式篩檢，為長輩們的健康把關；結合學術能量，推行精準運動，讓老序大自己做運動，預防失能與失智；還有管路安心計畫、到宅訓練外籍看護工計畫，以及和日常生活息息相關的「高齡友善寺廟無障礙環境」等，不僅是全國首創，更是符合嘉義特性，往高齡友善城市的方向邁進。

此外，嘉義縣近年的發展已取得顯著的進步，從傳統農業縣轉型為農工大縣，如今再次躍進，成為農工科技大縣，從嘉義科學園區、六大產業園區、民雄航太園區，加上台積電先進封裝廠（CoWoS），嘉義縣正在往擴大產業發展的軌道穩定前進。