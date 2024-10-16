　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呱吉「聽搖滾10年」節目大酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

▲▼呱吉「聽搖滾10年」節目大酸　Marz23寫歌回擊：優越仔。（圖／翻攝呱吉FB、marrrz23 IG）

▲音樂人Marz23、網紅「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝呱吉FB、marrrz23 IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑，日前在個人節目上表示，他聽了搖滾幾十年，評論音樂人Marz23的名曲《我不是饒舌歌手》歌詞，「沒有任何一個我覺得很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞，這就是那種假Gang啊」等，讓Marz23寫一首歌回嗆呱吉是「優越仔」。

呱吉在7日個人節目中，談到TRASH樂團將登上小巨蛋一事，隨後談到主唱Marz23的個人歌曲《我不是饒舌歌手》，直言對方的歌詞偏丟臉，「真正的搖滾歌手不會在那邊跟人家強調我是搖滾歌手，而且他歌詞中還有一段說走在路上會被警察逮捕，一直說自己超壞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
由 @nbatmlera 發佈
在 Threads 查看

呱吉說，「我可是聽搖滾齁，聽了幾十年，沒有任何一個我覺得很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞」，並用戲謔的聲音說「我在路上都會被警察逮捕」，「這就是那種假Gang啊」、「其實是真的有點偏丟臉」，並坦言Marz23不會找他去演唱會，所以沒關係，而且對方寫歌罵他的話也是他賺到。此節目片段PO出後，引起大批網友討論及轉傳討論。

對此，Marz23於16日晚間也在threads上傳單曲「優越仔」DISS表示，「感謝某政客督促了我，終於寫歌關懷這些優越的孩子，呱呱」而該歌曲的封面則為一隻穿著西裝、帶著眼鏡的綠色青蛙，「這首歌送給一些需要幫助的人」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
以色列轟炸黎巴嫩南部大城　市長在內6人喪命
譏齊廷洹靠爸！　承辦人遭起底「靠關係任職」
台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了
獨／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸人氣零食「黃飛紅花生」網購恐觸法！海關：未開放進口

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸：笑著笑著就哭了

呱吉「聽搖滾10年」節目大酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

快訊／新北某餐廳驚爆食物中毒案！　 今起暫停營業

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」氣憤走人！ 名醫：被說中才那麼氣

青年座談中國疆土焦慮與未解之謎　學者專家籲台灣應強化凝聚力爭取國際話語權

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底「靠關係任職」　知情人曝私下為人

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／花蓮21:58地震發國家警報！3縣市初判震度3級以上　台北有感搖晃

人妻在家看電視遭婆婆突襲　嫌她「穿太少、沒坐相」還四處告狀

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

遭辱靠爸！齊廷洹現身緩頰　盼別懲處當事人：一時疏忽

朴宰範曝「只脫到2026年」　頻喊引退..銀赫虧：不要情勒！

陸人氣零食「黃飛紅花生」網購恐觸法！海關：未開放進口

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸：笑著笑著就哭了

呱吉「聽搖滾10年」節目大酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

快訊／新北某餐廳驚爆食物中毒案！　 今起暫停營業

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」氣憤走人！ 名醫：被說中才那麼氣

青年座談中國疆土焦慮與未解之謎　學者專家籲台灣應強化凝聚力爭取國際話語權

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底「靠關係任職」　知情人曝私下為人

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／花蓮21:58地震發國家警報！3縣市初判震度3級以上　台北有感搖晃

人妻在家看電視遭婆婆突襲　嫌她「穿太少、沒坐相」還四處告狀

陸人氣零食「黃飛紅花生」網購恐觸法！海關：未開放進口

大巨蛋包廂「15間成私人招待所？」藍議員揭：目前只開放過1間

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸：笑著笑著就哭了

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經「再吵冰起來」　學生全嚇傻

詹皓晴搭配大滿貫7冠名將出擊　寧波女網賽挺進雙打8強

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

新手爸信義區夜店撿屍辣妹「旅館客滿」！竟帶到戶外直接性侵

饒河夜市外人行道擺攤被開單！老闆竟要員工繳罰款　他氣炸砸攤

台積電法說該關注什麼？6大重點告訴你　布局誰最有機會？

與其每次批評藝人舔共　不如提供正確文化產業方向

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

快訊／花蓮21:58地震　台北有感搖晃

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

呱吉酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

女行人被迫走大馬路　影片曝光全場歪樓

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

齊廷洹前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

第一次激戰「男友脫褲一幕傻了」！妹子崩潰

更多熱門

相關新聞

台灣珍奶被偷劉思慕發聲　呱吉點出關鍵

台灣珍奶被偷劉思慕發聲　呱吉點出關鍵

台灣珍珠奶茶揚名全世界，近日英國真人秀節目《Dragons' Den（龍穴）》中，加拿大奶茶公司負責人，宣傳該公司新推出的波霸飲料，並取名為「Bobba」，惹得好萊塢演員劉思慕表達不滿，認為此舉是「挪用文化」。對此，前台北市議員、網紅呱吉16日在臉書提出看法，指出問題核心在於「很多人不知道珍奶是誰發明的」。

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

工會告台大醫院「取消出國審查令」敗訴

工會告台大醫院「取消出國審查令」敗訴

新北女師「被8+9學生迷倒」　律師點1事超好奇

新北女師「被8+9學生迷倒」　律師點1事超好奇

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

關鍵字：

音樂界爭議呱吉Marz23網紅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服全消失

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

快訊／花蓮21:58地震　台北有感搖晃

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

呱吉酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面