呱吉「聽搖滾10年」節目大酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

▲音樂人Marz23、網紅「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝呱吉FB、marrrz23 IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑，日前在個人節目上表示，他聽了搖滾幾十年，評論音樂人Marz23的名曲《我不是饒舌歌手》歌詞，「沒有任何一個我覺得很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞，這就是那種假Gang啊」等，讓Marz23寫一首歌回嗆呱吉是「優越仔」。

呱吉在7日個人節目中，談到TRASH樂團將登上小巨蛋一事，隨後談到主唱Marz23的個人歌曲《我不是饒舌歌手》，直言對方的歌詞偏丟臉，「真正的搖滾歌手不會在那邊跟人家強調我是搖滾歌手，而且他歌詞中還有一段說走在路上會被警察逮捕，一直說自己超壞」。

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呱吉說，「我可是聽搖滾齁，聽了幾十年，沒有任何一個我覺得很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞」，並用戲謔的聲音說「我在路上都會被警察逮捕」，「這就是那種假Gang啊」、「其實是真的有點偏丟臉」，並坦言Marz23不會找他去演唱會，所以沒關係，而且對方寫歌罵他的話也是他賺到。此節目片段PO出後，引起大批網友討論及轉傳討論。

對此，Marz23於16日晚間也在threads上傳單曲「優越仔」DISS表示，「感謝某政客督促了我，終於寫歌關懷這些優越的孩子，呱呱」而該歌曲的封面則為一隻穿著西裝、帶著眼鏡的綠色青蛙，「這首歌送給一些需要幫助的人」。