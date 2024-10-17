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亂寫匯款備註「會影響信用？」　專家打臉：1行為恐被報警

「匯款備註」亂寫會影響信用？　專家闢謠抖真相：1行為恐被報警處理

▲許多人利用手機轉帳，並留下備註。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

手機轉帳相當方便，還可以留下備註，有些人會惡搞亂註記。不過，網路瘋傳亂留匯款備註會影響信用，對此專家出面闢謠，表示不會有影響，但還是建議「好好寫」。

根據網傳截圖可見，一名網友表示：「家人會查帳的記得先提醒我，不然我轉錢出去備註都是長這樣」，只見轉帳備註留了各種稀奇古怪的詞，像是「屍體處理費用」、「親子鑒定費」、「壞龍會員滿額贈」、「男娘酒吧薪水」、「同志酒吧回饋金」、「兩噸香草冰淇淋」。

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「匯款備註」亂寫會影響信用？　專家闢謠抖真相：1行為恐被報警處理

▲有網友轉帳留各種惡搞備註。（圖／翻攝自臉書）

對此，一名自稱負責處理電信業者或銀行相關債務的網友指出，亂備註可能影響到個人信用問題的，因為這些備註是銀行會「永久」保存在資料裡面，而且完全「無法」撤銷或修改，且高層人員完全可以看到備註上面寫了什麼，全都一覽無遺。也就是說，如果對方收到匯款，但備註這樣寫，除非對方打算一輩子不辦信用卡、不需要貸款，不然基本上已經是半毀的地步了。

不過，另一名在金融業工作近10年的網友反駁，「真的不要再相信，這種虛無縹緲又無證述的網路消息了」，強調並不會要求客戶提出1年以上的財力證明，除了房貸例外，但也有其他方法。多數業者只會要求近3個月薪資轉帳證明，或是半年證明，真的「體質差」才可能要求提出近1年的財力證明。

網友解釋，轉帳的備註大多只有「一次性」而非「常態性」，多數情況下也不會認列收入或比例調降，影響貸款和信用卡申辦完全是無稽之談。另外，雖然資料會永久留存，但因為個資法保護，不是所有人都能輕易調到資料，因此「一生半毀」的說法也是不正確的。

「匯款備註」亂寫會影響信用？　專家闢謠抖真相：1行為恐被報警處理

▲專家解釋，匯款備註亂寫並不會影響信用。（圖／CTWANT）

對此，腦力矩擔任創辦人李柏鋒也說明，匯款備註亂寫會影響信用，基本上都是胡扯，不過也不建議亂寫，反而應該好好寫，目的是讓自己或對方在5年後還能想起該筆匯款是為什麼發生，若將來出事也知道該怎麼解釋，才不會突然變成賄賂別人的壞蛋。

李柏鋒指出，亂寫就會影響信用的說法太誇張，「真的這樣的話，要惡搞別人是不是也太簡單了？我只要匯款給某人87元，寫個屍體處理費，他一輩子的信用就被我毀了？想也知道不可能」。

李柏鋒進一步提到，寫那篇文章的是民間債務處理的人，之所以會有這樣的認知，是因為服務的人信用本身都已經很糟糕，不是因為匯款備註亂寫，而是原本信用就沒管好，甚至沒有其他資訊可以讓銀行了解還款能力，只能去看匯款紀錄。

有網友詢問銀行從業人員，得到的答案是「基本上不會影響」，但備註若被解讀有犯罪行為的可能，銀行或許會報警處理，因此備註還是不要亂寫比較保險。

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