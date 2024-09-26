未婚夫回頭！婦押房子錢匯情郎「買法拉利」　當鋪機警阻詐

▲詐騙集團成員偽稱「當年無緣的未婚夫」誆騙婦人匯款解圍，草屯警方及時阻詐、戳破美麗謊言。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名婦人誤將網友認成8年前曾論及婚嫁、最後無緣結成連理的未婚夫，以為對方想回頭再續舊情，依其請求到當鋪想抵押房子、借款210萬，以助對方解決財務問題；所幸當鋪業者及時通報警方到場識破騙局，幫婦人救回血汗錢。

草屯警分局指出，草屯派出所警員林穎志、吳昀倢日前接獲轄區一家當舖通報，疑似有民眾遭詐騙情事，到場發現為一名婦人想抵押房子向業者借款；警方進一步詢問借款用途，婦人才透露8年前曾與一名旅居海外的手鐲商人交往、以未婚夫妻相稱，卻因故未能成婚。

婦人向警方表示，日前接獲陌生網友的通訊軟體訊息，因表現親暱、各方面也都與當年無緣的未婚夫頗為類似，讓她誤認為就是當年的未婚夫，對方也順勢以未婚囚夫自稱；經多次交談，「未婚夫」提及其購買一部法拉利，但在新加坡海運上被查獲違禁品，因此遭查扣、需要繳交保證金210萬元，希望婦人匯款幫助繳交、日後再還，婦人手頭也沒有太多現金，因此才想到以房子作為抵押、到當舖借款。

林穎志、吳昀倢經婦人同意後查看其手機訊息，發現內容均是典型的假網戀詐騙手法，因此耐心向她說明當前詐騙手法，婦人才驚覺是場騙局，所幸並尚未完成借貸及匯款，對當舖人員及警方的協助感謝不已。