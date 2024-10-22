團客放鳥事件旅行社喊冤　摩洛哥餐廳：陳述都是事實「不會撤文」

▲塔吉摩洛哥餐廳稍早於粉專上痛斥團客臨時取消用餐。（圖／取自塔吉摩洛哥料理 Tajin Moroccan Cuisine臉書）

記者黃士原／台北報導

位於北市大安區的塔吉摩洛哥餐廳，今天早上於粉專上痛斥團客臨時取消用餐，對業者的職業道德感到失望，而旅行社則還原事發經過，並表示其內容有損害商譽，將保留法律追訴權。對此，餐廳表示，臉書陳述都是事實，不會撤文。

對於旅行社則還原事發經過的內容，塔吉摩洛哥表示，給旅行社的菜單裡，主餐有4種選擇，但旅行社要求海鮮多達16份，已超出餐廳負荷量，才希望旅行社可以平均分配，而且從昨天到今日早上，一直跟領隊溝通，但他們早上快9點才說不來用餐，並非是早上7點就取消。

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塔吉摩洛哥也指出，原本接這種團客都會收訂金，但這次因為對方前天臨時來電預約，想說讓給個方便就沒收，沒想到就發生臨時取消事件。

對於旅行社回應7000元的賠償不合理，希望餐廳撤文，並保留法律追訴權，塔吉摩洛哥強調，7000元只是食材費用，實質的損失更多，而且發文內容都是事實，所以並不會撤文。

▲塔吉摩洛哥料理。（圖／資料照）

塔吉摩洛哥餐廳今日稍早在粉專上發文表示，「今天中午本來有21位創新旅行社的團客要來用餐，他們前天下午訂位，昨晚選好了餐點，但是今天早上臨時取消，開業14年，對現在業者的職業道德感到失望，已經準備好的食材又不想浪費，所以決定免費將這21份餐點送給大家。」

被指名的創新旅行社董事長李奇嶽稍早對此回應，「本公司10月20日下午向塔吉摩洛哥餐廳預訂印尼21人團於10月22日中午用餐，餐廳於10月20日要求我司先提供菜單給團員點餐，10月21日晚間8點42分，我司告知餐廳預訂數量為16份海鮮 ，5份牛肉，餐廳隨即表示無法足量提供16份海鮮，要求我方與顧客協調至多7份海鮮。」

李奇嶽接續表示，「10月22日早上6點42分，我方與旅客代表協商，印尼團旅客不願意由海鮮改吃牛肉，於是只能更換餐廳，並於10月22日早上7點15分通知餐廳必須更換餐廳，餐廳表示要求我司賠償7000元，我司認為顯不合理並未答應餐廳之要求。對於餐廳於社群媒體之發布文章內容已有損害本司商譽之慮，敦請塔吉摩洛哥餐廳撤文，本司並保留法律追訴權。」