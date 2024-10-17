王定宇指國軍抗彈板、防彈背心採購問題多　重話批「這不是綁標？」

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

軍備局205廠將量產的新一代抗彈板，綠委王定宇今（17日）質詢時踢爆，得標廠商中有洗越南產地的大陸貨，還有被判定無法決標，甚至有不符合約規範材料使用，其中包含，防彈背心用的磁性快扣、背心襯套夾層PE布，「這不是綁規格標嗎？」國防部長顧立雄則回應，相關事項自己第一次聽到，軍備局應該要作了解，查證完成後再向委員報告。

顧立雄今赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢。王定宇質詢時指出，抗彈板保護第一線國軍的生命安全，但今年初軍備局205廠採購抗彈板陶瓷，得標的兩家廠商中，其中一家被判定是越南洗產地的中國貨，還有一家廠商用回收矽粉作為原料，被政府採購網判定無法決標。王也質疑，這次抗彈板的表面塗層使用「聚氨酯」而非合約規範的「聚脲」，聚氨酯是低階工業材料，韌性很低、不如聚脲，計畫明年量產，要注意這些問題。

王定宇表示，第二名得標廠商的生產線，根本沒有生產規定所需的碳化矽陶瓷，如果能供貨，去查一下貨從哪裡來，不要又中國製造，整個投標案呀呀烏啊！王更踢爆，軍方採購防彈背心用的磁性快扣，但磁性會導致指北針失效、移動時還會吸附雜物，美軍及世界各軍隊都不採用磁扣，僅軍備局採購的這一家有用磁扣，「這不是綁規格標嗎？」

王定宇強調，過往都沒有，為何這次在背心襯套採用夾層多了PE布，不只透汗性有問題，又是只有一家廠商提供的規格標，「到底是誰決定採購規格？」軍備局長林文祥回應，明年抗彈板的量產正在招標，會注意立委所提出的問題，而所有規格都是205廠根據去年7月要求以E-SAPI規格測試後，結合國內最大廠進行採購。

王定宇直言，自己沒有證據不講是誰，不要拿205廠跟生產製造中心當墊背，主持會議的時候，是誰決定要磁性快扣？抓一個單點，看全貌就知道是誰決定的了！這些規格會妨礙我們抗彈背心、抗彈板的量產，若照這樣量產下去，要是不合用，開玩笑！裡面還有造成軍服無法如期供應的廠商，自己很少對標案表示意見，但這會影響到第一線部隊生命安全問題，若大量採購三級部隊都會用到。

顧立雄回應，相關事項自己第一次聽到，軍備局應該要作了解，查證完成後再向委員報告，一定會注意這些事情。