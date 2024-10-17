同性伴侶受託顧男友幼子竟「毆打+啃咬」　二審撤銷緩刑讓他入獄

▲男子受託照顧同性伴侶1歲多的兒子，竟瘋狂施暴，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹沈姓男同性伴侶，受劉姓男友所託，照顧劉男與前妻所生的1歲3個月大男童。但沈男卻多次趁著與男童獨處的機會，以竹子、棍子毆打男童，甚至還以牙齒啃咬男童胸部、手臂。一審將沈男判刑8月、緩刑2年，但二審撤銷緩刑，改判10月，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴，沈男必須入監執行。

判決指出，沈男與劉男為同性伴侶，沈男在2022年11月起，受劉男所託，照顧劉男與前妻所生、當時1歲3個月大的男童。不過沈男在照顧男童沒多久後就失去耐心，從隔年2月起，就開始虐打男童。包含以竹子、棍棒或徒手之方式，毆打男童，並以牙齒啃咬男童胸部及手臂，導致男童臉、胸、腹、背、臀及四肢多處瘀青。

沈男虐打男童達3個月，鄰居經常聽到男童的哭聲，再加上看到男童身上黑一塊、青一塊，最後鄰居懷疑沈男虐童，主動撥打電話113通報專線，社工到沈男家中訪視，全案才因此爆發。劉男透過新竹市府提出告訴，沈男因此被檢方以「成年人故意對兒童犯傷害罪」，提起公訴。

法院審理時，沈男坦承犯行，一審法院最後認定沈男犯下「妨害未滿十八歲之人身心健全罪」，判刑8月，考量他坦承犯行又有悔意，一審法院給予自新機會，宣告緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後壹年內向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，改認定沈男犯下「成年人故意對兒童犯傷害罪」，但高院認為，沈男所為對男童傷害甚深，嚴重影響男童身心健全及發育，且迄今未和解，或對男童稍有彌補，高院認為他即便經此審判程序，仍未正視己身行為於法有違而知所警惕，並無暫不執行為適當之情形，故不宜為緩刑宣告。最後高院改將他判刑10月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，沈男將入獄執行。