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第一次激戰「男友脫褲一幕傻了」　妹子崩潰：吃不下去

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO第一次與男友激戰，過程超崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的吃不下去...」一名妹子透露，與男友第一次滾床，先是對尺寸感到訝異，「是真的超小根，果不其然做的時候都沒啥感覺」，再來是包莖部分，儘管男友有強調已洗過，但原PO仍感到崩潰「怎麼還是味道那麼重？」最後，原PO還補上男友硬挺後的尺寸，引來網友熱議「看到這8.5公分不忍質疑什麼了！」

一名女網友在Dcard表示，曖昧一年後才答應交往，某天氣氛對了，兩人卸下衣服準備愛撫，下一幕卻讓原PO永生難忘，「第一次愛的時候，男友褲子脫下來後我傻眼...還問他勃起了嗎？」

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聽見男友回對之後，原PO上演內心戲，「是真的超小根，果不其然做的時候都沒啥感覺。」儘管尺寸無法滿足需求，但原PO堅信「相愛的話，大小不會影響我對他的愛！」

但傻眼狀況還沒完，原PO透露，男友生殖器外觀與前任長得不一樣，｢龜頭被包住了」，撫摸過程中狂飄出難以言喻的味道，「我真的吃不下去。」

當下男友強調有清洗過，但對於這一連串的尷尬狀況，原PO對性愛開始產生恐懼，「怎麼還是味道那麼重？我很愛他，但是這方面我真的不知道怎麼辦，大家救救我！」

事後原PO還補充一下男友尺寸，「勃起後，長度8.5公分、寬度2.5公分」，引來底下一票老司機回應，「可是親...割了就剩下2cm了」、「看到這8.5公分不忍質疑什麼了，割不割好像也沒差了，只差在味道而已，就祝福了」、「老話一句：交往前請試車」、「8.5公分還行吧，真正小的像花生米一樣那才可憐」、「包莖真的要割，不然女生很容易發炎」、「不管有沒有包莖，沒割包皮真的超臭，就算先洗過也一樣」。

事實上，不少人認為，只要沒有特殊狀況就可以不用割，但三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻認為「有4種人」要好好考慮，包括包莖、嚴重包皮垢積聚、反覆感染以及性功能障礙者，建議必須要割包皮了。

1.包莖：

指包皮過緊，無法向後翻開以暴露龜頭的情況，這在幼兒中算很常見，但隨著年齡增長，多數男孩的包皮會自然鬆開。不過有些人到成年後包皮依然過緊，這會影響清潔、增加感染風險，甚至導致疼痛和排尿困難，這時一定要靠割包皮才能解決。

2.嚴重包皮垢積聚：

包皮內積聚的分泌物或細胞脫落物形成「包皮垢」，如果可正常翻開包皮，就可以清潔。但有些男性因包皮過緊，導致包皮垢堆積、增加感染風險，甚至引發包皮炎和龜頭炎。如果反覆出現這情況，割包皮會是個有效的解決方案。

3.反覆感染：

像是包皮炎、龜頭炎和尿路感染等等，這些感染不僅帶來疼痛和不適，甚至可能影響性功能和生活品質。而割包皮能減少這些感染的發生頻率。

4.性功能障礙：

某些男性因包皮過緊，在行房時感到疼痛不適，甚至影響性功能，這可能造成心理壓力和性功能障礙，還會影響伴侶間的關係。

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