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旅客突起身「下秒大法師噴泉」　空姐躺槍超慘烈！反應卻驚呆他

▲▼空服員,空姐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前搭機時，目睹有位乘客突然慌張起身，由於飛機剛起飛，被空姐迅速制止，怎料下秒他便如噴泉般狂吐；而首當其衝的空姐臉部跟頭髮全遭殃，附近乘客也慘被波及，不過空姐的反應令他十分敬佩，驚呼「挺偉大的！」

網友在Dcard發文提到，當天在他隔壁走道座位右前方的乘客，突然很慌張地站起來，但很快被空姐制止，表示燈已亮、準備要起飛了，請稍後再起身，「忽然間我看到了噴泉，瞬間腦袋當機，呆滯2-3秒後，我發現該乘客用大法師式的嘔吐法，成了人體噴泉。至於前方的空姐，衣服、臉跟頭髮都被噴到，附近乘客的災情我則沒空看。」

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原PO驚訝表示，空姐表情沒什麼變化，當時機上很安靜，並未出現任何混亂的情況，更沒有任何的尖叫聲，「時間彷彿靜止，其他空服員見狀過來遞嘔吐袋跟濕紙巾，此時飛機準備起飛了，大家協助簡單迅速地處理，並各自回到自己座位，直到飛到一定高度後，他們開始清潔走道跟附近座位，花了不少時間。」

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

目睹全程的他，對於空服員的應對肅然起敬，也忍不住大讚「忽然覺得空服員挺偉大，Respect！」

對此，網友們紛紛回應，「這畫面感有點強」、「看來這個工作帶給她的精神損傷比被吐嚴重，辛苦各位空姐了」、「我是幼兒園老師，我也被大法師式噴泉噴過全身」、「這篇文有味道」、「空服人員真的很厲害，本來以為幫小孩撿拉在走廊的屎，已經是我聽過數一數二誇張的了」。

另外，PO文也釣出同行，表示「前空少路過。受訓時我們班導有要求我們，在隨身行李要多備一套制服，以應對緊急狀況，因為不是強制性的，我不清楚其他人，但我一定有多一套制服在我的隨身行李裡面，幸好我從來沒有用過它。」

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