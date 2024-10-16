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帳號被盜？黃珊珊FB發越南文辣醬廣告　網友驚：麥玉珍登錯帳號？

▲▼ 民眾黨「集結！為司法正義」宣講-黃珊珊 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 民眾黨立委黃珊珊 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃珊珊15日臉書突然貼出一篇越南文宣傳辣醬廣告，雖然旋即刪除，卻依舊遭到網友截圖熱議，更因為同黨立委麥玉珍正巧也是越南新住民，網友幽默留言「可能是麥玉珍委員登錯帳號了」，立委沈伯洋也回應「199萬次播放，還有簡體字，大家尊重點」。

黃珊珊臉書粉專15日遭到網友發現，突然貼出一篇由越南文宣傳「美味辣炒醬」的廣告，文中更提及「100種令人難以抗拒的美味辣炒醬，100種令人難以抗拒的美味」，文末還附上使用此辣醬做出一道道美食的影片。

▼民眾黨立委黃珊珊疑似帳號被盜，貼出越南廣告文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼民眾黨立委黃珊珊疑似帳號被盜，貼出越南廣告文。（圖／翻攝自Facebook）

此貼文貼出後沒過多久，旋即遭到刪除，但已經遭到網友截圖備份、熱議，紛紛留言表示「一定說是帳號被盜」、「網軍被盜開到黃珊珊帳號」，民進黨立法委員沈伯洋看到也回應「199萬次播放，而且還有簡體字，大家尊重點，難以抗拒的美味」。

特別的是，民眾黨立委麥玉珍正是越南新住民，有網友幽默表示「可能是麥玉珍委員登錯帳號了」、「小編以為自己登入的是麥玉珍的帳號」。

▼民眾黨立委黃珊珊疑似帳號被盜，貼出越南廣告文，引來網友熱議。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼民眾黨立委黃珊珊疑似帳號被盜，貼出越南廣告文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼民眾黨立委黃珊珊疑似帳號被盜，貼出越南廣告文。（圖／翻攝自Facebook）

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