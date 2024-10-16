交長掛保證「台鐵明年春節前不漲價」　喊話高鐵要考量運輸責任

▲交通部長陳世凱出席立法院交通委員會業務報告。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

新版電價10月16日上路，台鐵預估電費支出將增加4.56億元，高鐵電費支出估增加3.2億到3.6億元，立委表態不支持高鐵調漲票價，質疑高鐵今年上半年營收增加20億元，收入遠高於電費增加支出，台鐵票價29年凍漲有討論空間。交通部長陳世凱表示，台鐵明年春節前不調漲，也希望高鐵負起公共運輸責任。

交通部長陳世凱今前往立法院交通委員會進行業務報告，立委李昆澤質詢時表示，台鐵票價29年沒調，社會有共識台鐵票價調整有討論空間，但社會對高鐵票價調整有不一樣看法。

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李昆澤指出，台鐵電費總支出29億9200萬元，佔營業支出6.6%，高鐵電費總支出24億1426萬元，佔營業支出8.7%，電費調漲後，台鐵電費支出預估增加4.56億元，支出再增加1%，高鐵預估電費支出增加3.2億到3.6億元，支出再增加1.15%。

李昆澤更表示，台鐵今年上半年營收157億元，對比去年增加近10億元，高鐵今年上半年營收256億元，對比去年增加超過20億元，高鐵說電費影響票價，這點不被接受，高鐵收入成長遠高於電價調整後電費支出。

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

李昆澤直言，高鐵的問題是運量不是票價，這麼多年來，要求高鐵設立自由座和相關優惠措施，也成為高鐵重要底蘊，台鐵要調整票價，「高鐵看人家吃米粉、你也要喊燙，刷存在感」，大眾運輸應該要鼓勵民眾使用，票價那麼貴，民眾就不會使用公共運輸。

對此，台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，電價調漲後，電費支出增加3.6億元，高鐵除對高耗能設備持續汰換外，也實施駕駛節能等措施，高鐵的營收跟運量有關，目前營運成本也是成長的，不過目前沒有討論票價調漲。

交通部長陳世凱答詢時則表態，台鐵明年春節前將不會調漲票價，高鐵則應考量公共運輸責任。