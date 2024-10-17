　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院踩踏死159人　首爾警長「一審無罪」！家屬暴怒肉身擋車抗議

▲▼前首爾警察廳長金廣鎬一審宣判無罪，離場時避不回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

▲前首爾警察廳長金廣鎬一審宣判無罪，離場時避不回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院2022年10月29日晚間爆發踩踏悲劇，許多參加萬聖節裝扮的民眾與行人無法倖免於難，最終導致159人慘死。其中，時任首爾警察廳金廣鎬被認為延遲救災、指揮應對和調度不力，今年1月遭到檢方以涉嫌業務過失致死傷起訴。如今，一審判決結果出爐，金廣鎬獲判無罪。家屬聽聞後群情激憤。

根據《韓聯社》，首爾西部地方法院刑事合意12部（部長法官權星秀），今（17）日召開一審宣判，判決前首爾警察廳廳長金廣鎬「無罪」，認為金廣鎬難以從報告精準預測災情，從刑法上難以認定金廣鎬怠忽職守，且認知事態嚴重後便緊急派遣警察機動隊。

由於金廣鎬是所有因梨泰院踩踏悲劇而被起訴的警官中，層級最高的警察幹部，因此坐在旁聽席的死者家屬們頓時群情激憤、痛哭，喊叫抗議。死者家屬們痛罵，「難道這不是一場人為災害嗎」、「我們到底該相信誰啊」。

▲▼聽到一審無罪判決，梨泰院踩踏罹難者家屬群情悲憤，躺在法院大門前，以肉身阻擋金廣鎬的座車。（圖／達志影像／美聯社）

▲聽到一審無罪判決，梨泰院踩踏罹難者家屬群情悲憤，躺在法院大門前，以肉身阻擋金廣鎬的座車。（圖／達志影像／美聯社）

法官先是坦承，警方在事發時的應對與國民的期待普遍有所落差，卻也表示，「綜合考量檢方遞出的證據，難以認定首爾警察廳長在（梨泰院踩踏悲劇）事前應對階段或當天，有任何明顯違反注意事項的狀況，證明稍嫌不足。」

同樣以該嫌疑被檢方起訴的前首爾警察廳人事教育課長柳美珍（音譯）、前112狀況隊長鄭大敬（音譯），在一審同樣也被宣告無罪。

在判決結束後，現場採訪記者幾項準備離開法院的金廣鎬，詢問對於判決的看法，不過金廣鎬卻避不回應。對此，部分死者家屬躺在地上、以肉身阻止金廣鎬搭乘的座車離開，最後被警方制止。

據悉，今年1月首爾西部地方檢察廳刑事5部，以不拘留的形式起訴現年60歲的金廣鎬，原因是檢方認為金廣鎬明知萬聖節慶祝派對當天可能會讓梨泰院湧入大批人潮，卻未能適當配置警力，且未能適時採取指揮與督導等措施，導致多人死傷。

▲▼首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

▲首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

梨泰院踩踏事故凸顯出南韓警界高層態度散漫、調度鬆散，以及需要層層通報等缺失，包括龍山警察署長李林宰晚間11時15分才抵達派出所坐鎮，導致機動隊在事發後85分鐘才抵達現場，而金廣鎬遲至事發1個小時19分鐘後才接到電話通知，甚至還一度漏接，至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長（中央）尹熙根，則是在忠清北道露營宿醉。

在金廣鎬一審判決結果出爐以後，死者家屬所組成的團體「10.29梨泰院慘案家屬協議會暨市民對策大會」發表評論，認為這場判決根本是背棄司法，直言無法接受，呼籲檢方應該要提出抗告。

文章指出，「對於預防災難和相關應對的責任，他們怠忽職守，必須對159人死亡負責，然而法院卻判給他們免罪符。在守護國民生命安全上，公職人員必須背負如此沉重的職務，然而法院卻捨去讓這些相關人員思考罪責、教育社會大眾的機會。」

（梨泰院死者）家屬協議會委員長李正泯（音譯）在一審判決結束以後，在法院正門前向採訪記者表示，「這場判決並未凸顯司法正義，而是彷彿讓我們看笑話！明明就有很多問題，最後卻是無罪收場？這還像話嗎？」

ET快訊
高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用
曾莞婷新節目爆收攤　悄錄最後1集
大蛇丸認了「全聯買菜認識女友」！還沒同床戀愛細節曝
快訊／汪小菲Aston Martin流標
台積電魏哲家否認毛利率超車客戶　曝「一輩子賺不過」最大AI廠
國小2童過馬路…7車沒人要讓！險被撞飛畫面曝
為大巨蛋VIP包廂槓上！被遠雄嗆聲　蔣萬安：捍衛權益「絕不妥
快訊／汪小菲Aston Martin淨身了　公開展示...大
八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

美媒：無論誰當選總統　美國選民結構向右傾

外媒：中國越境不丹建村　搶佔印度邊界爭端優勢

梨泰院踩踏死159人　首爾警長「一審無罪」！家屬暴怒肉身擋車抗議

迪士尼樂園「閃電通關」來了！不用預約免排隊　每人要價1萬多

不認造謠移民吃寵物！　 川普：只是講述報導內容

女兒「沒穿NB鞋」被霸凌！　爸愣嘆時代變了：她穿NIKE倒勾

驚人進展！富家兄弟弒親案　信件痛訴「遭爸爸性虐多年」

神秘無人機「連續17晚」騷擾美國空軍基地　五角大廈證實了

快訊／日本名古屋工地發現未爆彈！　距政府大樓僅800公尺

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

美媒：無論誰當選總統　美國選民結構向右傾

外媒：中國越境不丹建村　搶佔印度邊界爭端優勢

梨泰院踩踏死159人　首爾警長「一審無罪」！家屬暴怒肉身擋車抗議

迪士尼樂園「閃電通關」來了！不用預約免排隊　每人要價1萬多

不認造謠移民吃寵物！　 川普：只是講述報導內容

女兒「沒穿NB鞋」被霸凌！　爸愣嘆時代變了：她穿NIKE倒勾

驚人進展！富家兄弟弒親案　信件痛訴「遭爸爸性虐多年」

神秘無人機「連續17晚」騷擾美國空軍基地　五角大廈證實了

快訊／日本名古屋工地發現未爆彈！　距政府大樓僅800公尺

閔熙珍抗戰HYBE重大進度！續任「社內理事3年」　韓網傻眼：玩文字遊戲

被咬傷男「肩上扛蛇」闖進醫院　群眾發現是「印度四大毒蛇」嚇

「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

不滿對方打球不認真...高中生理智線炸裂　狂推同學倒地！

美媒：無論誰當選總統　美國選民結構向右傾

高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用

立委許智傑接恐嚇電話！遭嗆：別動不動提罷免...小心門口爆裂物

肯德基最新鹹香「胡椒餅蛋撻」限時開吃！還撒了蔥片、芝麻

12賽爭取使用大巨蛋包廂　體育局批遠雄不作為：將依法行政

沒有泡沬！魏哲家喊「AI是Real」　需求才開始要維持數年

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

金正恩放棄統一　修憲「南韓是敵對國家」

即／梨泰院踩踏慘死　首爾警長一審判決出爐

蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

即／沖繩宮古機場旁發現「2顆未爆彈」

以色列轟炸黎巴嫩南部大城　市長在內6人喪命

前女籃球員持刀追殺　華裔警開槍後滿頭血遭調查

南極驚見「異世界傳送門」　真相曝光

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

美股上揚337點！　輝達回血逾3％台積電ADR小漲

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

為還高利貸假結婚！男靠娶越南妹3年賺31萬

奈及利亞油罐車翻覆爆炸增至147死

更多熱門

相關新聞

即／日本名古屋市中心工地「發現未爆彈」

即／日本名古屋市中心工地「發現未爆彈」

日本名古屋市中心一處工地17日上午發現一顆疑似未爆彈，目前周邊地區已進行管制，並交由警方與自衛隊負責單位進行確認。

日記者報導彰化美食遇軍演　網：變爌肉飯連線

日記者報導彰化美食遇軍演　網：變爌肉飯連線

即／沖繩宮古機場旁發現「2顆未爆彈」

即／沖繩宮古機場旁發現「2顆未爆彈」

控陳吉仲「抄襲慣犯」　藍營凌濤3人二審逆轉無罪

控陳吉仲「抄襲慣犯」　藍營凌濤3人二審逆轉無罪

30年前殺死女靈媒！日男夏威夷遭獄友殺害

30年前殺死女靈媒！日男夏威夷遭獄友殺害

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾梨泰院踩踏慘劇首爾警察廳長金廣鎬無罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面