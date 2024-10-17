梨泰院踩踏死159人　首爾警長「一審無罪」！家屬暴怒肉身擋車抗議

▲前首爾警察廳長金廣鎬一審宣判無罪，離場時避不回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院2022年10月29日晚間爆發踩踏悲劇，許多參加萬聖節裝扮的民眾與行人無法倖免於難，最終導致159人慘死。其中，時任首爾警察廳金廣鎬被認為延遲救災、指揮應對和調度不力，今年1月遭到檢方以涉嫌業務過失致死傷起訴。如今，一審判決結果出爐，金廣鎬獲判無罪。家屬聽聞後群情激憤。

根據《韓聯社》，首爾西部地方法院刑事合意12部（部長法官權星秀），今（17）日召開一審宣判，判決前首爾警察廳廳長金廣鎬「無罪」，認為金廣鎬難以從報告精準預測災情，從刑法上難以認定金廣鎬怠忽職守，且認知事態嚴重後便緊急派遣警察機動隊。

由於金廣鎬是所有因梨泰院踩踏悲劇而被起訴的警官中，層級最高的警察幹部，因此坐在旁聽席的死者家屬們頓時群情激憤、痛哭，喊叫抗議。死者家屬們痛罵，「難道這不是一場人為災害嗎」、「我們到底該相信誰啊」。

▲聽到一審無罪判決，梨泰院踩踏罹難者家屬群情悲憤，躺在法院大門前，以肉身阻擋金廣鎬的座車。（圖／達志影像／美聯社）

法官先是坦承，警方在事發時的應對與國民的期待普遍有所落差，卻也表示，「綜合考量檢方遞出的證據，難以認定首爾警察廳長在（梨泰院踩踏悲劇）事前應對階段或當天，有任何明顯違反注意事項的狀況，證明稍嫌不足。」

同樣以該嫌疑被檢方起訴的前首爾警察廳人事教育課長柳美珍（音譯）、前112狀況隊長鄭大敬（音譯），在一審同樣也被宣告無罪。

在判決結束後，現場採訪記者幾項準備離開法院的金廣鎬，詢問對於判決的看法，不過金廣鎬卻避不回應。對此，部分死者家屬躺在地上、以肉身阻止金廣鎬搭乘的座車離開，最後被警方制止。

據悉，今年1月首爾西部地方檢察廳刑事5部，以不拘留的形式起訴現年60歲的金廣鎬，原因是檢方認為金廣鎬明知萬聖節慶祝派對當天可能會讓梨泰院湧入大批人潮，卻未能適當配置警力，且未能適時採取指揮與督導等措施，導致多人死傷。

▲首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

梨泰院踩踏事故凸顯出南韓警界高層態度散漫、調度鬆散，以及需要層層通報等缺失，包括龍山警察署長李林宰晚間11時15分才抵達派出所坐鎮，導致機動隊在事發後85分鐘才抵達現場，而金廣鎬遲至事發1個小時19分鐘後才接到電話通知，甚至還一度漏接，至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長（中央）尹熙根，則是在忠清北道露營宿醉。

在金廣鎬一審判決結果出爐以後，死者家屬所組成的團體「10.29梨泰院慘案家屬協議會暨市民對策大會」發表評論，認為這場判決根本是背棄司法，直言無法接受，呼籲檢方應該要提出抗告。

文章指出，「對於預防災難和相關應對的責任，他們怠忽職守，必須對159人死亡負責，然而法院卻判給他們免罪符。在守護國民生命安全上，公職人員必須背負如此沉重的職務，然而法院卻捨去讓這些相關人員思考罪責、教育社會大眾的機會。」

（梨泰院死者）家屬協議會委員長李正泯（音譯）在一審判決結束以後，在法院正門前向採訪記者表示，「這場判決並未凸顯司法正義，而是彷彿讓我們看笑話！明明就有很多問題，最後卻是無罪收場？這還像話嗎？」