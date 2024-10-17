圍台軍演後　習近平首發聲：增進台灣民眾的國家認同

▲習近平赴福建考察時提到，促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。（圖／翻攝人民網）



文／中央社

共軍14日進行圍台軍演後，新華社16日報導，中共總書記習近平15至16日赴福建考察，要求在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，建設好兩岸融合示範區，促進兩岸文化交流，增進台灣民眾的民族、文化與國家認同。

總統賴清德10日發表任內首次國慶演說後，中國大陸連日對台文攻武嚇。共軍東部戰區14日宣布在台灣周圍進行「聯合利劍-2024B演習」，軍演在當晚結束後，新華社16日發布習近平15至16日到訪福建考察的消息。

據報導，習近平在福建省委書記周祖翼與省長趙龍的陪同下，先後到訪漳州、廈門等地，考察行程中多次聽取當地部門與機關推動兩岸關係的情況。

15日在關帝文化產業園，習近平聽取當地加強文化遺產保護、推進兩岸文化交流等情況介紹。他強調，「文化遺產是老祖宗留下來的寶貴財富，要保護好、傳承好」。

16日上午，習近平在廈門考察了中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區。他參觀自由貿易試驗區建設成果展，聽取當地擴大改革開放、探索海峽兩岸融合發展新路等情況介紹，並與綜合服務大廳窗口工作人員互動交流。他說，廈門特區經過40多年發展，發生了當年難以想像的巨大變化。

習近平16日下午在廈門聽取福建省委與當地政府工作會匯報，強調「建設好兩岸融合示範區」，並提到「促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣民眾的民族認同、文化認同、國家認同」。

習近平也在考察中談及要全面深化改革、擴大高水準開放，要全力抓好第4季經濟工作，努力實現全年經濟社會發展目標。

根據報導，被外界視為「廈大幫」的中國國務院副總理何立峰，以及中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。