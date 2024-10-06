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中國外交部：拜登向習近平電賀中共建政75週年

▲拜登拿習近平年輕時訪美舊照片給習近平看。（圖／翻攝華春瑩X）

▲近日拜登（Joe Biden）致電習近平，祝賀中華人民共和國成立75週年。（圖／翻攝華春瑩X）

文／中央社

中國外交部5日晚間以不具名發言人名義表示，美國總統拜登近日致電中國國家主席習近平祝賀中共建政75週年，並在賀電中表示「謹代表美國人民向您和中國人民表達祝賀，致以最美好的祝願」。

中國外交部5日晚間以層級較高的不具名發言人「答記者問」名義，透過其官網發布上述內容，但並沒有提到拜登是在哪一個具體日期向習近平發賀電。

根據公布，提問內容是「據媒體報導，許多國家、政黨領導人和國際組織負責人紛紛致電或致函中共中央總書記、國家主席習近平，熱烈祝賀中華人民共和國成立75週年。請問美國總統拜登是否有向中方致賀？」。

發言人則回答，近日拜登（Joe Biden）致電習近平，祝賀中華人民共和國成立75週年。拜登在賀電中表示，「值此中華人民共和國慶祝成立75週年之際，我謹代表美國人民向您和中國人民表達祝賀，致以最美好的祝願」。

香港南華早報2日報導，傳統上，美國國務院在10月1日中國「國慶」日前會向中方公開表達祝賀，就像對其他所有建交國家一樣，先前就分別在2022年9月30日及2023年9月29日向中方表達祝賀。

報導指出，今年直到10月1日，美國都沒有向中國發賀電，但卻向同在10月1日慶祝獨立的奈及利亞和塞浦路斯，以及10月2日慶祝獨立的幾內亞發出賀電。

其後，根據美國國務院官網，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）美東時間2日發表聲明，祝賀中國75週年「國慶」。內容指出，在美國與國際社會合作解決當前世界面臨的嚴重困難之際，美國致力於負責任地管理與中國的雙邊關係，並將保持開放的溝通管道。美國祝福中國人民在未來一年和平、繁榮、幸福。

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