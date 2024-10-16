奈及利亞油罐車墜毀！民眾忙衝現場偷油　下秒突爆炸至少94死

Video: Fire incident at Majia Town, Jigawa State, people gathered around a tanker that had been involved in an accident to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in over 90 reported fatalities and leaving 50 others hospitalized.



pic.twitter.com/bU5GWqKh5s — Nigeria Stories (@NigeriaStories) October 16, 2024

記者葉睿涵／編譯

奈及利亞在當地16日凌晨發生了一起毀滅性的油罐車爆炸事件。一輛油罐車在遭遇意外後，洩出不少燃油，引發村民瘋搶。不料，油罐車卻在村民搶奪燃油時爆炸，造成至少94人死亡。

綜合CNN與當地媒體報導，這起事件發生於當地16日凌晨12時30分。事發當時，一艘滿載燃料的油罐車在開往約貝州（Yobe）的途中失去控制，並在馬基亞村（Majiya）墜毀。油罐車的燃料溢出到附近的排水溝和下水道，吸引不少村民前來瘋搶。不幸的是，油罐車在村民們舀取燃油時突然發生爆炸。

從現場畫面可見，油罐車爆發現場燃起了熊熊大火，火舌吞噬附近民宅和空地，還染紅了漆黑的夜空。當地警方向CNN證實，這場意外至少造成了94人死亡，而當地媒體宣稱至少有50人因這起意外受傷住院。