　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講，卻被酸「靠爸」引發爭議。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

▲齊廷洹日前受邀演講，卻被酸「靠爸」引發爭議。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

圖文／CTWANT

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講，卻收到承辦員錯頻傳來「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，氣得當場退還費用離場。台大中文系畢業的他，原本在高中擔任國文老師，也曾到BMW擔任銷售業務，甚至有一名網友發文表示，是齊廷洹的前同事，大讚他有才，直言「說他靠爸真的是太抬舉了」。

今年30歲的齊廷洹畢業於台大中文系，在齊柏林過世前，曾擔任台北私立東山中學的國文老師，為了慶祝教甄通過，當時瞞著父親花10萬積蓄買了一輛老賓士W124。不只如此，他還曾在BMW擔任汽車銷售業務1年多，直到父親過世，因捨不得父親留下的東西乏人問津，才會接下基金會工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，齊廷洹對老賓士的熱愛源自父親，因為父親比他狂熱，買過一台常故障的賓士W123，在陽明山下山時撞車；他大三時花3萬元買了一台泡水的W124，花4萬塊維修，結果被父親責罵，最後以2萬元賣出。

齊廷洹對老賓士相當狂熱。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

▲齊廷洹對老賓士相當狂熱。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

齊廷洹也曾接受YouTube頻道「狂人日誌」訪問，談到對老賓士W124的工程狂熱，他在臉書興奮表示：「7年來，第一次我以『老賓士車主齊廷洹』，而不是『看見‧齊柏林基金會董事』或『齊柏林導演之子』的身分接受訪談」，感覺自己對老賓士的投入，是值得肯定的一項堅持、愛好與人生態度，原來，「齊廷洹」是一個獨立的個體，而不是齊柏林或《看見台灣》的副產品。

對此，一名網友在PTT八卦板透露，齊廷洹是他的前同事，「在我眼裡是個怪咖，台大畢業本來是東山的老師，結果跑來跟我這個學店」，聊天後才知道單純愛玩一些老車，索性自己來賣車，才能接觸更多。

網友也稱讚齊廷洹很有才，「一個業務小白做幾個月業績，比我幹10年資歷的還要好，害我對自己存在的價值產生懷疑」，但做不到1年，被基金會的長輩叫回去幫忙，即使不情願也只能離職，「至於說他靠爸真的是太抬舉了」。

貼文一出，網友留「業務吃天分的，讀書也是」、「車板一堆優文，本身有料不用靠」、「我爸滿有錢的啊，讓我讀十幾年的明星私校、請了一堆家教，但我也考不上台大」、「齊導出事前根本沒人知道他是他兒子好嗎？」

延伸閱讀
新北女教師被「+9高中生」迷倒：等你們3年　被嗆到關社群…教育局也出手了
高雄搭計程車「開後車廂+10元」！美女主播一臉茫然　交通局回應了
金鐘59／張鈞甯叮嚀詹子萱平常心　苗可麗曝戰袍：老公不會放過我

ET快訊
快訊／SM娛樂宣布解約泰一！　「已失去信任」
快訊／下班注意　3縣市大雨特報
摩鐵開趴　28歲竹聯分會長暴斃身亡
94死！奈及利亞油罐車墜毀　民眾衝現場偷油下秒突爆炸
齊廷洹「背景起底」！　前同事：說他靠爸太抬舉
快訊／26萬股民注意！　00939配息出爐
幾乎全滅！　真主黨高層被殺到剩2人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

扶助弱勢兒童　i郵購店家「愛心物資捐助1300家庭」

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證：賣學生的

齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

「班班喝鮮奶」變1次給8瓶保久乳　家長：最後都是父母喝

家裡賣蛋30年！蘇一峰曝童年聽到「穩賺價」：比考第一名還高興

台中「不停讓行人」科技執法12／1上路　距行人不足3公尺開罰

台積電公務機換iPhone　工程師嘆「只在意1點」：拿3310也沒關係

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

扶助弱勢兒童　i郵購店家「愛心物資捐助1300家庭」

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證：賣學生的

齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

「班班喝鮮奶」變1次給8瓶保久乳　家長：最後都是父母喝

家裡賣蛋30年！蘇一峰曝童年聽到「穩賺價」：比考第一名還高興

台中「不停讓行人」科技執法12／1上路　距行人不足3公尺開罰

台積電公務機換iPhone　工程師嘆「只在意1點」：拿3310也沒關係

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

慘！花錢買房但屋主不是我　永慶房屋提醒：小心「一屋多賣」的預售屋詐騙

菲國送電論遭疑圖利雲豹能源　郭智輝否認「追查投審會是否核准」

永慶加盟四品牌高雄區經管會　攜手高雄地產達人捐贈10萬元溫暖失依孩童

婦遇詐騙險匯170萬　台東警連手郵局人員及時阻詐

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

塑橡膠永續發展論壇　業界貢獻數位製造與永續發展藍圖

冬蟲夏草＋人蔘根入底妝！超強「養膚氣墊」邊帶妝邊逆齡　當然不會老

新北「舊草嶺隧道」滿百年！光影展至明年4月　順遊路線一次看

不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先　王威晨想跟那位老人再奪冠

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

女生「曖昧期試車」暈船　關鍵曝光

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

今雨區擴大　「下最多」時間曝

承辦人道歉補這句　齊柏林兒：火都上來了

強吻鍾沛君喊斷片　朱學恒公開道歉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面