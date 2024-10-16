齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

▲齊廷洹日前受邀演講，卻被酸「靠爸」引發爭議。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

圖文／CTWANT

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講，卻收到承辦員錯頻傳來「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，氣得當場退還費用離場。台大中文系畢業的他，原本在高中擔任國文老師，也曾到BMW擔任銷售業務，甚至有一名網友發文表示，是齊廷洹的前同事，大讚他有才，直言「說他靠爸真的是太抬舉了」。

今年30歲的齊廷洹畢業於台大中文系，在齊柏林過世前，曾擔任台北私立東山中學的國文老師，為了慶祝教甄通過，當時瞞著父親花10萬積蓄買了一輛老賓士W124。不只如此，他還曾在BMW擔任汽車銷售業務1年多，直到父親過世，因捨不得父親留下的東西乏人問津，才會接下基金會工作。

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事實上，齊廷洹對老賓士的熱愛源自父親，因為父親比他狂熱，買過一台常故障的賓士W123，在陽明山下山時撞車；他大三時花3萬元買了一台泡水的W124，花4萬塊維修，結果被父親責罵，最後以2萬元賣出。

▲齊廷洹對老賓士相當狂熱。（圖／翻攝自齊廷洹臉書）

齊廷洹也曾接受YouTube頻道「狂人日誌」訪問，談到對老賓士W124的工程狂熱，他在臉書興奮表示：「7年來，第一次我以『老賓士車主齊廷洹』，而不是『看見‧齊柏林基金會董事』或『齊柏林導演之子』的身分接受訪談」，感覺自己對老賓士的投入，是值得肯定的一項堅持、愛好與人生態度，原來，「齊廷洹」是一個獨立的個體，而不是齊柏林或《看見台灣》的副產品。

對此，一名網友在PTT八卦板透露，齊廷洹是他的前同事，「在我眼裡是個怪咖，台大畢業本來是東山的老師，結果跑來跟我這個學店」，聊天後才知道單純愛玩一些老車，索性自己來賣車，才能接觸更多。

網友也稱讚齊廷洹很有才，「一個業務小白做幾個月業績，比我幹10年資歷的還要好，害我對自己存在的價值產生懷疑」，但做不到1年，被基金會的長輩叫回去幫忙，即使不情願也只能離職，「至於說他靠爸真的是太抬舉了」。

貼文一出，網友留「業務吃天分的，讀書也是」、「車板一堆優文，本身有料不用靠」、「我爸滿有錢的啊，讓我讀十幾年的明星私校、請了一堆家教，但我也考不上台大」、「齊導出事前根本沒人知道他是他兒子好嗎？」

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