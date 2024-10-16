日本藥妝店掃貨！狂搬漢方腸胃藥　回家赫見全都「台灣製」

▲到日本藥妝店掃貨搬漢方腸胃藥，民眾回家發現，千里迢迢帶回國的竟是台灣製造。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

國人瘋出國，尤其愛到日本、韓國等地，也喜歡到藥妝店掃貨搶便宜。有網友在臉書上發文，旅途中因為嚴重胃脹氣，到藥妝店買1盒漢方腸胃藥後情況舒緩，隔天又到藥妝店掃了3盒帶回台，沒想到回家才發現，產地竟是來自台灣。對於自家商品引起網友熱議，業者相當低調，透露因日本人對於中藥接受度高，日本銷售數量將近台灣的20倍。

網友在日本旅遊粉絲專頁貼文，指稱自己與家人到環球影城遊玩，吃太多爆米花下場就是胃脹氣、肚子痛。一家三口趕緊到藥妝店買腸胃藥舒緩不適，要回國前還覺得有效，又到藥妝店買了3盒，抵達台灣才發現千里迢迢帶回家的竟是台灣製造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師施勝桓提醒民眾，如果有腸胃性疾病，例如胃痛、胃食道逆流等，最好都要就醫檢查，找出病因，以免增加風險。（示意圖，非當事人／123RF）

貼文一出引發網友討論，「日本很多藥品都是委託台灣工廠代工」、「曾在台灣的唐吉軻德，買台灣外銷到日本的毛豆」，有趣的是，文章也釣出員工回應，認出該產品就是自家公司幫日本代工的品項，也提到國內也能找得到。

不過，醫師施勝桓提醒民眾，如果有腸胃性疾病，例如胃痛、胃食道逆流等，最好都要就醫檢查，找出病因，以免增加致命風險；此外，若服用胃散一兩周後狀況都未改善，也要盡速就醫，避免狀況更嚴重。