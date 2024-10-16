方一峰怒批台南擁水庫11座　還要蓋海淡廠排滷水污染海洋？

▲台南市議員方一峰在總質詢怒說，11座水庫在台南，全國之最，現在還要蓋海淡廠，環評委員都說排放的滷水會汙染海洋生態，讓居民反彈。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南人真的好欺負嗎？市議員方一峰在總質詢怒說，大北門地區七股五分之一的土地種滿光電，犧牲台灣的糧食自給率，11座水庫在台南，全國之最，現在還要蓋海淡廠，環評委員都說排放的滷水會汙染海洋生態，居民反彈！

方一峰說，連澎湖居民都不敢喝淡化的海水，為什麼爐碴、太陽光電板、火力發電廠，這些環境汙染源都在台南？在地年輕人期待通往南科的跨曾文溪大橋，卻望穿秋水盼也盼不到！

方一峰指出，當選大北門地區市議員至今，每次定期大會他都鍥而不捨，強力爭取跨曾文大橋，希望西港到南科上班的年輕人，有一條安全回家的路，因為沿海溪北就業機會少，從2020年到現在5年來大北門區，六區裡面只有西港人口是正成長，原因很簡單，西港離南科最近，但年輕人上下班只能穿梭在堤防小徑，天雨路滑，一個不慎，寶貴的生命就殞落了，請市府重視跨曾文溪大橋的迫切性。

方一峰持續關心即將設於將軍的海淡廠，他怒說台灣目前總共有24座海淡廠，22座集中在離島地區、本島則有3座，淡化之後的海水皆為工業用水，台南有水庫有降雨量，甚至台南還是全台最多水庫的縣市，大大小小總共有11座，全台最大的水庫也是台南的曾文水庫，現在卻說要在台南蓋海淡廠，要蓋在全台灣最多水庫的地方，是看台南人好欺負嗎？

方一峰表示，他到澎湖旅遊，特別去了解澎湖的海水淡化廠，號稱淡化後的海水是民生用水，誰知車上的導遊說澎湖的水不能喝，當地人都沒有在喝的，也不敢煮來喝，民生用水都靠礦泉水，買礦泉水來煮菜煮水喝，澎湖設海水淡化廠的原因跟台南不同，澎湖沒有水庫，長年降雨機率比台南低，所以只能設置海水淡化廠，但是台南不同，11座水庫在台南，最大的曾文水庫也在台南，降雨機率又比澎湖高，為何海淡廠一定要設在台南？

方一峰指出，大北門地區的居民為何反對海淡廠，除了不敢喝，最大的原因是環評委員官文惠專家說，台南海淡廠預計排放鹵水的點位周遭，歷年調查顯示，『懸浮固體濃度偏高』，雖然開發單位說是內陸海水影響，但在未建置排水口的狀況下，SS濃度就比一般高，若再加上海淡廠的放流水，可能有『懸浮固體累積』的疑慮，官員說水可喝，排放到海裡也沒問題，根本就是在騙老百姓！

方一峰也說，今年九月們台南竟然發生保母手機無法打119，導致男嬰意外錯失搶救時機，會發生此事是因為民進黨政府說要推節能減碳政策，今年6月30日關閉3G網路，目前超過100款以上的手機是無法撥打緊急電話的，估計全台灣可能有超過百萬的用戶，並不清楚自己目前使用的手機是無法撥打緊急電話，台南長輩很多，其實對手機都不熟，根本就不知道自己拿什麼款的手機，連可不可以打119都不知道，請市府重視這情況並跟中央反映。

方一峰並批太陽光電板，市府去年查核已完工33場漁電共生案場，有9場被廢止，還有18案場核有缺失待改善，剩下7案成效不佳之，全部就檢查33場，結果幾乎都不合格，更不用說其他的，光是七股光電面積有1148公頃，再加上還沒蓋好的，幾乎約七股5分之1土地都在種電，如果要用太陽能板代替核四的電需要鋪滿 3/5個台北市，好好的農地、魚塭都被拿來種電，綠電的成本又比一般的電成本高兩三倍，原本種菜養魚的地，現在只剩一大片太陽能板，菜越來越貴、物價越來越高，光電犧牲掉台灣的糧食自給率，建議市府要用整體國土規劃去做總量管制、以及環評機制來審核光電，不是說要蓋哪就蓋哪！