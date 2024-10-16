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前代門神‧風華再現　台南「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」預計2025年修復

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

市定古蹟陳德聚堂前代門神「神荼鬱壘」，2024年經審議通過指定為「一般古物」，台南市文資處，針對陳德聚堂捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業，修復工作預計2025年1月完成，未來也將與陳德聚堂討論「神荼鬱壘」門神彩繪在陳德聚堂現地展示的可行性和後續管理維護策略。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文資處介紹，「神荼鬱壘」門神彩繪由出身府城、人稱「祿仔師」的陳玉峰藝師，以陳姓後裔的身份，在1961-1962年間為陳德聚堂整修工程所繪製。這1組2件的彩繪門神雖未見陳玉峰藝師的落款，但從陳德聚堂提供六十多年前的委託收據留有陳延祿（陳玉峰本名）的署名，本組彩繪門神證明出自陳玉峰之手，並與堂內四幅濕壁畫屬同一時期的作品。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文資處補充，1982年陳德聚堂進行重修，既有的彩繪門神因故被塗上紅漆卻未重繪。直到1997年再次展開修護工程，由潘岳雄藝師重新為陳德聚堂繪製門神。原本被塗上紅漆的舊有中門「神荼鬱壘」彩繪門神，由潘岳雄藝師協助去除紅漆，連同僅存單扇並且也被塗上紅漆的「晉爵」側門，則被暫存於側邊庫房，直到2022年陳德聚堂將此三扇彩繪舊門捐贈給予台南市政府文化局。文資處則於2024年5月委託國立台南藝術大學副教授吳盈君團隊，針對「神荼鬱壘」門神進行修護、清整與加固工作。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南藝大修復團隊表示，在清除殘留紅漆的修護過程，發現本組「神荼鬱壘」門神彩繪使用礦物顏料混合桐油，其中也大量運用金箔。經團隊多次測試不同配比的溶劑後，非常幸運找到適合溶解紅漆，卻又不會影響原彩繪層的試劑。由於紅漆的附著力強，團隊花費相當時間小心地進行溶解工作，且逐一仔細的清除附著紅漆。整個過程雖然繁複耗時，但也使得原本陳玉峰藝師的彩繪作品得以完整保留，尤其這組門神彩繪無論風格、用色或線條，都在在展現出陳玉峰藝師的高超彩繪工藝技術，在經歷長時間的修護過程，團隊戰戰兢兢的仔細清整與修復，陳玉峰藝師的精湛工藝重現天日，全體市民也重新找回失落的門神珍寶。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

側門之「晉爵」門神彩繪其上紅漆雖未被清除，但經紅外線掃描發現底層仍保有舊有彩繪，為將後續修護效益最大化，文資處在2024年與南藝大團隊以建教合作的方式辦理修護工作，期望藉此讓在學的學生有更多實物操作的機會，建構文物修復技術養成。此外，有了「神荼鬱壘」門神的紅漆去除經驗後，「晉爵」門神的紅漆清除效率提升不少，照片呈現「晉爵」門神右半邊面部紅漆軟化後刮除到清除完成，缺損處在無史料的佐證下，採用原樣保存，不加以全色或補色。透過本次的合作，也一併揭開「晉爵」門神彩繪的神祕樣貌。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次舊側門「晉爵」的修護過程中，因為此門下半部份出現多條神秘刮痕，其成因為何？困擾團隊許久，後來判斷發現，可能成因是源自此門長年傾倒放置地上，意外成為貓咪的「貓抓板」，造成門板的物理破壞，這也提醒管理維護單位，應盡力預防人為或非人為的破壞發生。

▲台南市文化資產管理處，針對陳德聚堂於2022年捐贈予文化局的「神荼鬱壘」門神與「晉爵」共計3扇門進行彩繪之修護與加固作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處也說明，門神相關修護工作於2025年完成後，將持續與陳德聚堂討論文資現地展示和文資教育的機制與可行性，希望藉此讓民眾得以近距離觀賞陳玉峰藝師的精彩作品，感受彩繪門神的繪製細節、藝術表現和修復前後的差異。

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