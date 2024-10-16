沈伯洋、曹興誠遭舉報懲戒　陸國台辦：至今收兩岸民眾400條線索

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍日前宣布軍演當下，大陸國務院台辦依照兩岸民眾舉報線索，發出最新台獨名單，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。大陸國台辦發言人陳斌華強調，自從設立舉辦專線已經有400多條舉報線索，至於認真核實中，「至於如何甄別是我們內部工作」。

陳斌華指出，國台辦設立針對「台獨頑固份子」舉報專線，先後收到兩岸廣大民眾以實際行動響應依法審核，目前已經收到400條的舉報線索。

陳斌華稱，「對群眾舉報，將會同有關部門，進行認真核查偵查，至於如何驗證是我們內部工作。」

針對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。民進黨指出大陸「脅迫恫嚇」台灣人民，「破壞自由民主社會」。陸委會也嚴正譴責，「中共不斷操作所謂『懲獨』伎倆，一再脅迫恫嚇台灣人民，意圖破壞自由民主社會，只會讓兩岸越走越遠。」

對此，陳斌華表示，「黑熊學院」在民進黨和外部干涉勢力扶持下，明目張膽培育「暴力台獨份子」，公然從事「台獨」分裂活動。

陳斌華說，沈伯洋、曹興誠「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。「我們宣佈對其懲戒，具有充分的事實和法律依據，是捍衛國家主權和領土完整、維護兩岸同胞切身利益的正義之舉。」

陳斌華指出，「我們依法懲治的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。」民進黨故意混淆視聽、歪曲抹黑，通過編造所謂「大陸威脅」、「民主自由」的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸關係、分裂國家的行徑和本質。

最後，陳斌華說，希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，識破「台獨」勢力煽動兩岸對立對抗的險惡用心，自覺與「台獨」頑固份子劃清界限，與大陸同胞攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。