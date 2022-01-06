PO「泡爛公車票」求救！　網友拼線索竟破出「17歲懷孕女沈屍案」

▲網路寫手在微博號召大家一起找線索，最終協助破獲命案 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一張被水泡爛的公車車票，由大陸網友齊力P圖「拼接」後，為警方破案提供了重要線索，一起「17歲懷孕女子被溺亡」的命案於9年後得以告破。

據《澎湃新聞》報導，網路寫手「茅十七」於4日在微博發文，稱他在2011年幫助警方在微博上徵集線索的一起命案告破，而重要線索是一張被水泡爛的車票。

▲網友用P圖拼出車票 。（圖／翻攝自微博）

據報導，一名17歲懷有身孕的女孩於2011年2月被人殺害，拋屍於四川某地一處水庫，身上沒有任何能證明身份的線索，唯一有價值的物證是一張被泡爛的車票。

為了徵集更多線索，一位辦案的警員想到了那時還屬於新事物的微博，努力說服了上司後，輾轉找到「茅十七」幫助發布資訊。

「茅十七」當時的貼文寫道，「請為17歲女孩被殺案物證提供線索。2011年2月10日，一名17歲女孩被殺害後拋屍於四川省某地一水庫，現場發現了這張車票，希望能看出這張車票來自什麼城市的網友留言或聯繫QQ179*******，協助警方縮小排查範圍。看到的網友請幫轉一下，謝謝！」

之後有很多熱心人提供了幫助，一位擅長P圖的網友將車票碎片拼起來後，另一位網友提供極為相似的上海浦東巴士車票，成為重要的破案線索。

▼熱心網友的協助 。（圖／翻攝自微博）

2020年9月辦案警官在QQ平台上給「茅十七」留言稱：「2011年！有一起兇殺案，有一張車票，你還記得嗎？時隔9年，嫌疑人被抓獲，案件告破！感謝當年的熱心網友。」

起訴書還原了這起命案的全過程，原來死者小孫案發當晚，與宋姓繼父從上海搭乘長途巴士返回四川，然後搭乘一輛出租摩托車到家附近一水庫堤壩排洪處。

下車後，二人因口角發生激烈爭執，宋男氣惱之下，用拳頭對繼女的頭、臉、腹部進行猛打，並扼頸致其昏迷後，將她隨身攜帶的挎包裝入河沙後掛在其身上，然後將她拖下水庫堤壩沈入水庫後逃離現場，導致小孫死亡。經法醫鑑定，死者存在顱腦損傷、被扼頸的情況溺水死亡。

▲當年的刑警告知好消息。（圖／翻攝自微博）

宋男因涉嫌故意殺人罪，於2020年9月11日被江安縣公安局刑事拘留，經江安縣人民檢察院批准，於同年9月23日由江安縣公安局執行逮捕。

宜賓市人民檢察院認為，宋某雲故意剝奪他人生命並致他人死亡的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十二條的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定，向宜賓市中級人民法院提起公訴。