無良保母嫌8月嬰太吵...竟抓起狂搖害發展遲緩　判囚4年半定讞

▲男嬰遭虐，腦部成傷，出現嘔吐、抽搐、眼睛上吊及四肢不動等異狀。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市大甲區領有證照的陳姓保母，2021年間受託照顧一名早產的8月大男嬰，結果陳女嫌男嬰吵鬧，多次猛力搖晃男嬰，害他出現嘔吐、抽搐、眼睛上吊及四肢不動等異狀，送醫急救才發現是「嬰兒搖晃症」，併發癲癎、全面性發展遲緩及重度不隨意動作功能障礙。最高法院審理後，將陳女判刑4年6月定讞。

判決指出，陳女（51歲）自2017年起就開始領有證照擔任保母，她在2020年12月間，受託照顧林姓夫婦的早產兒，每月收取15170元之費用，時間為每週一至週五上午7時30分至下午5時30分。

不過陳女疑似因為嫌男嬰吵鬧，竟對男嬰劇烈搖晃。在受託照顧1個半月時，男嬰就出現嘔吐、抽搐、眼睛上吊及四肢不動等異狀。媽媽緊急帶到診所診療，當時醫師診斷為腸胃炎，開立藥物治療。

但又過了1個半月，男嬰又出現一樣的症狀，這次媽媽緊急帶回家後，外婆發現金孫身上有傷痕，因此決意將金孫送往大型醫院作電腦斷層掃描檢查，這才發現男嬰腦部出血，緊急手術開刀治療。

醫院立刻發現男嬰腦部有新舊時期血腫及視網網出血等受虐性腦傷（俗稱「嬰兒搖晃症候群」），隨即通報檢警單位。不過男嬰經過救治後，仍因受虐性腦傷，造成腦萎縮之不可逆腦損傷，併發癲癎、全面性發展遲緩及重度不隨意動作功能障礙。雖然沒有直接證據證明保母施暴，但檢方認為保母應該是多次搖晃、拋摔男嬰，造成男嬰腦傷，因此對保母提起公訴。

法院審理時，保母否認犯罪，辯稱是男嬰的父母照顧時出現的傷害，並非自己動手造成。但法院對保母測謊，保母未通過；此外，再加上其他客觀證據，一二審法院均認定保母有罪，一審將她判刑5年6月，二審則減輕為4年6月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。