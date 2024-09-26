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一不畏家貧、一不棄病父　南投縣孝女王嘉琪、陳姿妤獲全國孝行獎

▲仁愛鄉互助村村幹事王嘉琪（右二）、社寮國中學生陳姿妤（左二）獲全國孝行獎表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉互助村村幹事王嘉琪（右二）、社寮國中學生陳姿妤（左二）獲全國孝行獎表揚。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉民王嘉琪不畏清寒家境、事親至孝，重視家庭教育，任基層公職也認真負責；竹山鎮國中生陳姿伃用心照顧奶奶及躁鬱症父親、無微不至，課業也不落人後，堅毅不饒的精神及孝行令人感佩，2人經縣府推薦，參加複選均獲全國孝行獎殊榮。

內政部於8月27日在苗栗縣西湖渡假村舉辦「113年全國孝行獎表揚典禮」，由常務次長吳堂安主持，表揚全國不分縣市遴選出的30名全國孝行楷模；王嘉琪、陳姿妤分別獲得獎牌1座及5萬元獎金，王嘉琪另獲加發獎金3萬元、吳尊賢基金會也再提供獎金2萬元。

縣府民政處指出，王嘉琪於仁愛鄉互助村擔任村幹事，其個性不埋怨、不計較、不認命、不服輸，更秉持對至親長者的孝念及對於家庭教育的重視，照顧父母親及4個小孩，餵藥洗澡，打掃家務，教導課業，從不假他人手，以感恩的心包容一切。

還在就讀社寮國中的陳姿伃，除保持正面心態、努力學習，平日課餘還須照顧躁鬱症父親和老奶奶，並學習如何面對，以不怨天尤人和成熟穩重的表現改善家中生活情況，並細心教導妹妹課業，不向命運低頭。

縣府民政處表示，全國孝行獎也針對全國各縣市訪查承辦人遴選5位績優訪查員，該處張建國詳實訪查努力撰寫，亦再度榮獲內政部頒發績優訪查員，接受內政部全國孝行獎表揚；有關這次2位孝行楷模事蹟，歡迎民眾點閱及分享（網址：https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=11177）。

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