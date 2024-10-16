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演講會承辦人辱靠爸　道歉補這句話...齊柏林兒：火都上來了

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲齊柏林之子齊廷洹。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

導演齊柏林的兒子齊廷洹，11日受邀前往苗栗圖書館演講，沒想到承辦人徐女卻「錯頻」傳訊給他「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，當場憤而離去。齊廷洹昨（15日）深夜再度發文，表示承辦人當下立即傳訊道歉，但內容讓他痛批根本就是「提油救火」，就將簡訊內容念給觀眾聽，隨後就起身離開。

齊廷洹表示，他原本只是在自己臉書發文抱怨，沒想到這件事會燒起來，他還原事情經過，「承辦人當下跑來跟我道歉的時候說：『抱歉，我是要傳給我同事，傳錯了。』靠邀，這完全沒幫助吧，提油救火，當下火都上來了，就領個最低車馬費，只是想跟更多人分享，還要被這樣搞」。

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他表示事發當周他受邀到學校演講已經到苗栗3天，且學生反應都很不錯，怎料卻收到承辦人羞辱訊息，讓他忍不住爆氣，當場就將訊息內容念給觀眾聽，「解釋我真的講不下去 ，情緒起來沒辦法好好說，然後就離開了」。

▲▼齊柏林兒子發文 。（圖／翻攝批踢踢）

▲齊柏林兒子齊廷洹發文。（圖／翻攝批踢踢）

事實上，齊柏林為了拍攝紀錄片《看見台灣》負債累累，齊廷洹曾透露父親過世後，若不是有善心企業家幫忙，他可能三輩子都還不完。因此被承辦人酸「靠爸」，讓齊廷洹更加憤怒「老實講如果有靠爸過爽爽我就會大膽承認」，但他認為自己不論是之前當老師還是賣BMW，甚至是在八卦版PO歷史文寫到爆文，都不覺得自己有靠爸，「我覺得不靠老爸吃飯還吃的比較飽欸，做基金會搞環境教育根本賺不到錢，沒拿錢還要被臭真的是會生氣」。

最後齊廷洹說「但也不要太仇視苗栗啦」，他表示基金會與苗栗的學校、教育處有合作「環境台灣」的計畫，得到苗栗縣府不少幫助，一碼歸一碼，希望之後能繼續在苗栗推廣環境教育。

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