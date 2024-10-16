「靠爸說」惹風波！鍾東錦率官員道歉滅火　盼再與齊廷洹合作

▲苗栗縣長鍾東錦上午率官員向齊廷洹道歉，強調會進行行政處分和人事調動。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，日前接受苗栗縣立圖書館邀請演講，意外收到徐姓承辦員誤傳諷刺字句「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，齊勃然大怒、扔鐘點費後拂袖而去。苗栗縣長鍾東錦先於臉書致欺後，今天（16日）再度親率教育處長等人公開道歉，感謝齊大度，強調自己昨夜為此事一夜難眠，希望未來有機會能再繼續跟齊柏林基金會合作推動苗栗的環境教育。

苗栗縣立圖書館11日下午舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以《從空中看台灣》為題進行演講，齊在進行演講、播放影片約6分鐘後，齊在空檔滑手機時突然看到徐姓承辦人Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等諷刺字句。

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齊看到酸言酸語後怒不可遏，向聽眾說明原委後，當場丟下鐘點費的信封，怒氣沖沖離開會場，縱使徐姓承辦員撿起信封、在後方不斷道歉，齊仍無法接受、直接離開現場。齊昨天也在臉書回顧此事，苗栗縣長鍾東錦昨深夜也在臉書道歉。

鍾東錦今天上午率教育處長葉芯慧、圖書資訊科長彭秀珍公開說明過程，葉、彭也向受到委屈的齊廷洹鞠躬道歉，鍾也強調會進行後續的行政處分和人事調動。

縣長鍾東錦說，昨天下午聽到葉處長報告此事，當下感覺怎麼有如此離譜的事情，為此昨晚一個晚上沒有睡好，深夜更在臉書發表道歉文，同時也感謝齊廷洹大度接受道歉。

鍾說2023年跟齊柏林基金會，在竹南國小、新港國中小等學校合作推動環境教育，感謝齊先生教導苗栗的小孩認識家鄉、保護森林水資源和都市綠建築與友善農業，希望未來有機會繼續安排齊廷洹到苗栗演講，讓苗栗鄉親看見台灣的美麗。

教育處長葉芯慧說，徐姓承辦員昨天主動請辭，考量她個人行為不適合繼續在公部門服務，已同意她請辭，至於她跟科長督導不周造成齊先生不悅，教育處會負起責任，她們已向縣長自請處分。葉說，雖然傷害已造成，但期待有機會繼續跟齊柏林基金會合作推動環境教育合作。