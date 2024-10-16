北韓「爆破秀」炸毀邊境道路　高潮後隔天官媒全噤聲

▲北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）總參謀部9日宣布將在兩韓邊境進行「要塞化工程」後，便持續投入軍隊埋設地雷，昨（15）日甚至直接炸毀京義線、東海線南北連結道路，瞬間揚起塵土，南韓軍方則對此展開「應對射擊」。不過，在一場精彩的爆破秀結束後，北韓官媒卻罕見噤聲，吸引外界關注。

根據南韓《韓聯社》，自從北韓15日在京義線、東海線挖數十個坑洞，並且大陣仗表演「切斷物理性連結」的爆破秀後，供一般北韓居民閱覽的《勞動新聞》今（16）日早晨出刊時卻罕見未公開相關消息，至於北韓對外傳媒《朝中社》直到上午7時也沒有刊出相關報導，就連《朝鮮中央電視台》昨晚新聞報導中也並未提到相關消息。

如今，北韓官媒、黨媒、對外傳媒持續罕見噤聲，這個情況與4年前（2020年6月16日）金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正下令炸毀開城工業園區內南北韓聯合辦事處時相差甚遠，當時在爆破工程結束後，《朝中社》於當日、《勞動新聞》則於隔日便進行報導。

《韓聯社》指出，如今韓半島（朝鮮半島）緊張情勢升溫，北韓聲稱首都平壤連續3度遭到來自南韓的無人機侵襲，金與正更直言無人機「確實來自南韓」，在全國同仇敵愾之際，北韓又選擇直接炸毀京義線、東海線連結道路，此刻應該更有利於北韓領導高層對人民進行煽動與宣傳。

然而，北韓官媒與黨媒卻選擇沉默。

▲南北韓京義線、東海線。（圖／ETtoday記者羅翊宬製圖）

《韓聯社》認為，這可能與北韓早從去年比便進行京義線、東海線相關拆除作業有關。自從金正恩去年12月將南北韓關係定調為「敵對兩國論」後，相關單位便開始拆除鐵軌、枕木、行道樹、路燈等，且北韓總參謀部早就在6天前的10月9日發表聲明證實進行「要塞化工程」，因此官媒沒必要再度報導。

其次，可能與金正恩主張「敵對兩國論」時，卻未能取得內部共識有關。早在金日成、金正日掌權時，北韓便透過憲法固守統一立場，然而此刻金正恩反而放棄統一、主張兩國論，甚至透過修憲將相關論述列入，此部分可能未取得其他高層的共識，因此才決定不對外報導爆破消息。