保障偏鄉行的權利　陳世凱喊出117年底前「鄉鄉有公車」

南投家扶中心近年來嘗試引導受助家庭的家長接受多類型的職業訓練，今年度有來自信義、水里與集集等鄉鎮的8位家長參加為期一年的生涯發展方案，接受信義鄉在地手工藝匠師簡月屘教導製作提袋等手工藝品，幫助他們更有信心過好自己的生活。