保障偏鄉行的權利　陳世凱喊出117年底前「鄉鄉有公車」

▲交通部長陳世凱出席立法院交通委員會業務報告。（圖／記者李姿慧攝）
記者李姿慧／台北報導
為推動行的正義，改善偏鄉公共運輸，交通部長陳世凱今(16日)前往立法院交通委員會進行業務報告時指出，交通部持續推動幸福巴士計畫，共輔導443條路線，全國偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率達94.37%， 117年底前全國368鄉鎮將達到「鄉鄉有公車」目標。
為完善偏鄉地區基本民行，持續推動幸福巴士計畫，交通部長陳世凱表示，截至113年9月，已新增32條幸福巴士路線，達成113年10條目標，共計輔導推動172個鄉鎮共443條路線，包含62個偏鄉，231條路線，全國偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率達94.37%，已達成113年達成涵蓋率92%目標。
陳世凱表示，將持續依地方特性輔導，以期達成117年底前全國368鄉鎮鄉鄉有公車包含幸福巴士之目標。
交通部也指出，為善用在地運輸資源，輔導幸福巴士固定營運模式轉型彈性預約服務，並推動偏鄉客貨共載服務，今年5月21日已修正發布汽車運輸業管理規則，鬆綁偏鄉地區客運班車載貨服務規定。
交通部表示，截至今年9月，113年已新增輔導完成21條固定路線轉型彈性預約服務，共計28條路線轉型，並已於花蓮縣卓溪鄉、台中市和平區及新竹縣尖石鄉等3處推動客貨共載服務，達成113年轉型15處、客貨共載3處目標。
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