「女友」全是男的！　港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

▲香港警方近日偵破一個網戀」詐騙集團，他們利用AI換臉技術偽裝成美麗女子，在社交平台找獵物談起戀愛，再引誘他們到假虛擬貨幣平台投資，從而騙取大筆金錢。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

香港警方近日偵破一個「網戀 」詐騙集團，他們利用AI換臉技術將詐騙集團成員偽裝成美麗女子，在社交平台四處物色獵物談起網路戀愛，再引誘他們到詐團設置的假虛擬貨幣平台投資，從而騙取大筆金錢。受害者遍及東亞多國，不法獲利高達3.6億港幣（約新台幣15億元），也因此被港媒形容為港版「KK園區」。

香港警方14日宣布，這個詐騙集團藏身於九龍紅磡一處工業大廈中，警方在詐團基地中拘捕了27名年輕人，包括一名有「新義安」背景的29歲年輕首腦及6名大學生，同時檢獲41部電腦和伺服器，以及137部手提電話。

這個詐騙集團會在社交平台上尋找對象，讓成員用人工智慧生成的美女照片吸引青年聊天、談起網上戀愛。不僅如此，該詐騙集團會利用了「深偽」（Deepfake）技術，將男性詐團成員的樣貌和聲音調整成女性模樣，與受害人進行視訊，取得對方信任後，再誘騙至詐團開設的假虛擬貨幣平台投資，並出示偽造的獲利紀錄，讓許多受害人誤以為自己在網上大賺特賺，直到發現血本無歸時早已為時已晚，畢生儲蓄早被詐團轉走。

港警還表示，這個詐騙集團在香港本地招募主修數位媒體的高學歷畢業生作為「科技專員」，讓他們以為自己是到科技公司上班。由於詐團首腦年僅29歲，他會以同是年輕人的身分攻破這些受騙雇傭者的心防，再開出「業界最高」的40%分紅，以此吸收這些具有技術背景的年輕人入夥，全心從事詐騙行業。

所有求職者加入這個集團後，該集團還會提供一系列資源及培訓，包括每人派發一部新手機，以及提供周詳的「工作手冊」，當中羅列不同類型受害人的應對方式。

港警指出，該詐團受害者以男性居多，區域遍布香港、新加坡、印度、馬來西亞以及台灣，運作1年以來，不法金額高達3.6億元港幣（約15億元台幣）。

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