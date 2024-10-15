高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

▲開設兒童籃球補習班等課程的「體育人文創」，今年初無預警倒閉。（圖／台灣消保協會提供）

圖文／CTWANT

高雄有一間籃球訓練營「體育人文創」專為國小學童提供低廉的周末的籃球課程，卻在今年初無預警倒閉，導致全台至少300位消費者受害，損失金額超過500萬元，負責人隨後潛逃。台灣消費者保護協會於今（15）日召開記者會，宣布將協助受害者提起團體訴訟，並正式收件，此事件引發社會關注。

「體育人文創」在高雄經營了5年，位於楠梓區，主要的營運方式是向學校租用假日的籃球場地，舉辦「假日營隊」讓孩童學習籃球技能，但家長需預繳上萬元的費用。不料，今年過年前卻無預警倒閉，情況相當惡劣。目前公司狀態顯示為停業，除了高雄外，也在台南、台中、屏東等地都有招生。

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一位受害者家長表示，女兒十分好動且熱愛籃球，因此特別報名參加課程，沒想到上了2堂課後，業者就倒閉了，孩子在家哭得很傷心，讓她感到非常心疼。還有家長則說，他一次買了30堂課程，共計1萬6800元，但沒想到1堂課都還沒上，業者人就跑了。

籃球補習班根據不同課程調整收費，以初階課程為例，平均每堂課的費用在400到600元之間。通常家長購買的課程數量至少為40堂，因此平均損失在2到3萬元不等，收費方式為預繳，購買40堂、60堂、80堂的優惠價格也各有不同。

台灣消費者保護協會指出，「體育人文創」登記為企業社，但資本額才24萬元，既不是補習班類型，也不是健身房，一旦出現消費糾紛，既無法適用短期補習班條例，也無法依照健身房相關定型化契約主張權益，根本是屬於灰色地帶。至今，全台已有304位受害者填寫申訴單，也將提起團體訴訟，並即日起收件至11月30日止。協會也呼籲消費者，在選擇登記立案的優良公司時，盡量使用信用卡付款，因為如果業者倒閉，仍可申請爭議款項的退款。

高市府主任消保官殷茂乾表示，目前高雄已受理205件相關案件，總金額尚未統計，單件金額約在幾千元至3萬元間。雖然該案不適用定型化契約，但業者與消費者之間存在民法契約關係，業者卻存在債務不履行的問題，後續將告知消費者可以考慮參與消保團體的團體訴訟，以爭取自身權益。

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