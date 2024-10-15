　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

高雄有一間籃球訓練營「體育人文創」專為國小學童提供低廉的周末的籃球課程，卻在今年初無預警倒閉。（圖／台灣消保協會提供）

▲開設兒童籃球補習班等課程的「體育人文創」，今年初無預警倒閉。（圖／台灣消保協會提供）

圖文／CTWANT

高雄有一間籃球訓練營「體育人文創」專為國小學童提供低廉的周末的籃球課程，卻在今年初無預警倒閉，導致全台至少300位消費者受害，損失金額超過500萬元，負責人隨後潛逃。台灣消費者保護協會於今（15）日召開記者會，宣布將協助受害者提起團體訴訟，並正式收件，此事件引發社會關注。

「體育人文創」在高雄經營了5年，位於楠梓區，主要的營運方式是向學校租用假日的籃球場地，舉辦「假日營隊」讓孩童學習籃球技能，但家長需預繳上萬元的費用。不料，今年過年前卻無預警倒閉，情況相當惡劣。目前公司狀態顯示為停業，除了高雄外，也在台南、台中、屏東等地都有招生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位受害者家長表示，女兒十分好動且熱愛籃球，因此特別報名參加課程，沒想到上了2堂課後，業者就倒閉了，孩子在家哭得很傷心，讓她感到非常心疼。還有家長則說，他一次買了30堂課程，共計1萬6800元，但沒想到1堂課都還沒上，業者人就跑了。

籃球補習班根據不同課程調整收費，以初階課程為例，平均每堂課的費用在400到600元之間。通常家長購買的課程數量至少為40堂，因此平均損失在2到3萬元不等，收費方式為預繳，購買40堂、60堂、80堂的優惠價格也各有不同。

台灣消費者保護協會指出，「體育人文創」登記為企業社，但資本額才24萬元，既不是補習班類型，也不是健身房，一旦出現消費糾紛，既無法適用短期補習班條例，也無法依照健身房相關定型化契約主張權益，根本是屬於灰色地帶。至今，全台已有304位受害者填寫申訴單，也將提起團體訴訟，並即日起收件至11月30日止。協會也呼籲消費者，在選擇登記立案的優良公司時，盡量使用信用卡付款，因為如果業者倒閉，仍可申請爭議款項的退款。

高市府主任消保官殷茂乾表示，目前高雄已受理205件相關案件，總金額尚未統計，單件金額約在幾千元至3萬元間。雖然該案不適用定型化契約，但業者與消費者之間存在民法契約關係，業者卻存在債務不履行的問題，後續將告知消費者可以考慮參與消保團體的團體訴訟，以爭取自身權益。

延伸閱讀
一次1.2萬！上「包養網」找16歲少女性交易　年薪300萬牙醫下場慘
小三坦承「墮3胎」人妻卻告輸　只因「和解書」漏看1句話
楊宗緯走錯哪步看不到老蕭車尾燈？　一票人駁：在中國也賺不少

ET快訊
34歲男遭自強號撞輾亡！　母見破碎遺體淚崩
快訊／起立聽中國國歌遭砍退俸　臧幼俠喊冤提救濟
快訊／假律師詐10億！　曾幫名模抗稅
快訊／郭雪芙首度認愛了！
「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲
信義區知名酒吧宣布熄燈
劉亦菲爆熱戀陸劇男神！
曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

寫感恩日記正夯！哈佛研究「每天謝謝自己就能延壽」幫老年人減少9%死亡風險

10月天象超有看頭！　最大滿月和重磅級彗星C／2023 A3接力登場！

台灣拍得出《黑白大廚》嗎？　卓榮泰：肯定有能力

鋒面報到雨襲北台灣「高溫秒跌5度」　降雨趨勢一次看

高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

十月中下旬「超強運三生肖」　專家：喜上加喜　愛情事業兩得意

客人不多！他納悶「百貨公司內的店賺什麼」　網曝2關鍵：太小看了

台灣餐飲業高壓又低薪！他到澳洲「打拚7年買房了」：還能享受生活

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

愛貓拔完牙委屈躲角落　媽：平常在家根本老大

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

50歲以上「血糖異常」恐是罹癌王！醫示警3類人：有2現象要注意

寫感恩日記正夯！哈佛研究「每天謝謝自己就能延壽」幫老年人減少9%死亡風險

10月天象超有看頭！　最大滿月和重磅級彗星C／2023 A3接力登場！

台灣拍得出《黑白大廚》嗎？　卓榮泰：肯定有能力

鋒面報到雨襲北台灣「高溫秒跌5度」　降雨趨勢一次看

高雄籃球補習班驚傳惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

十月中下旬「超強運三生肖」　專家：喜上加喜　愛情事業兩得意

客人不多！他納悶「百貨公司內的店賺什麼」　網曝2關鍵：太小看了

台灣餐飲業高壓又低薪！他到澳洲「打拚7年買房了」：還能享受生活

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

快訊／新北小客車突冒濃煙…下秒成火球！駕駛乘客驚險逃生

黃子佼私藏少女性影像12／3宣判　檢求刑7到9月！被害人求償百萬

34歲男遭自強號撞輾亡！絕命7分鐘來不及救　母見破碎遺體淚崩

大法官拒交問卷　民眾黨團酸：逃得了問卷、逃不過實質審查

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台灣生根

蔣淯安確定TPBL開幕戰打不了　回故鄉台中拚冠軍自我壓力大

一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

桃科SRF廠提180億元國賠案　張善政：理由不成立市府已拒絕

「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

擁434萬訂閱！「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文

陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

住宿舍怎麼解決需求？　學長給建議：不用忍

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人曝原因

1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

更多熱門

相關新聞

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

一般人都認為，男生身高高，在男女市場就有優勢。就有一名男網友抱怨，爸爸一直嫌他矮，結果回嗆他是基因問題後居然惱羞成怒，讓他超傻眼，直嘆「身高是我一輩子改變不了的事實呀。」

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

駭客用「Gmail恢復通知」詐騙

駭客用「Gmail恢復通知」詐騙

好日子不過！　旅行社推流放之旅

好日子不過！　旅行社推流放之旅

關鍵字：

體育人文創周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面