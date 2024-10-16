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逛夜市突聽到淒厲慘叫聲！民眾玩「海盜船」：心臟快掉出來

夜市不僅可以品嚐美食，還能享受各種遊樂設施。(圖／取自台南武聖夜市臉書)

▲武聖夜市不僅可以品嚐美食，還能享受各種遊樂設施。(圖／取自台南武聖夜市臉書)

圖文／CTWANT

夜市不僅可以品嚐美食，還能享受各種遊樂設施。在台南的武聖夜市，許多民眾在玩「海盜船」時發出淒厲的叫聲，引發了熱烈的討論。雖然夜市版的海盜船比遊樂園還小，但搭乘後卻讓人感受到強烈的刺激。有許多遊客在享受這項設施的同時，不禁發出了尖叫聲，讓周圍的民眾感到又驚又好笑。業者也請大家不用擔心安全問題，除了保險外，還會每三個月定期保養設施，而市府也表示會不定期的進行稽查。

有民眾在玩海盜船時，尖叫聲此起彼落，甚至有些人錄影時笑到不行。有位遊客忍不住喊道：「我們玩得跟別人不一樣，等一下等一下，停停停停停！」這樣的反應引來周圍人的共鳴。從船上的視角看下來，刺激感十足，尤其坐最後一排，當船身晃動至90度垂直時，離心力讓人心驚膽跳。

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台南夜市傳出淒厲慘叫聲，原來在玩海盜船。(圖／取自threads)

▲夜市傳出淒厲慘叫聲，原來是民眾在玩海盜船。(圖／取自threads)

不只台南的武聖夜市，連高雄青年夜市也吸引許多民眾前往挑戰「海盜船」。有玩過的遊客表示，「雖然尖叫聲聽起來很淒慘，但大家都是這樣叫的，也不差我一個！」不過有些人對夜市版的海盜船感到安全上的疑慮，認為海盜船呈平行狀態時，看起來有些危險。

台南市市場處副處長林士群表示，「除了機具的安全檢查紀錄外，相關的安全注意設施也會進一步加強。」除了保險和定期保養外，市府每半年會進行1到2次稽查，以確保夜市海盜船的安全，讓民眾能夠安心地享受遊樂設施。

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