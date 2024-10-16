放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

▲營養師葉若懿建議透過抽出容器內的空氣，進行密封包裝，能有效延長食材保存時間。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

大多數人以為，蔬果和生鮮放進冰箱就能長久保鮮，但冰箱真的那麼安全嗎？事實上，冰箱裡可能正悄悄滋生著大量細菌和黴菌！看似完好的食材，可能早已變質、變色，還伴隨著一股異味。這些隱形的危機，稍不注意就可能被吃下肚，對健康構成威脅。那麼，怎麼做才能避免這些看不見的細菌和黴菌入侵，真正延長食材的保鮮呢？營養師葉若懿建議：「透過抽出容器內的空氣，特別是氧氣，並進行密封包裝，創造真空環境，就能有效延長食材保存時間，減少細菌與黴菌滋生的風險。」

▲沒有真空保存的蔬果容易發霉不新鮮。

傳統買完菜回家，總是簡單用報紙或塑膠袋包住就冰入冰箱，這可是讓食材提早不新鮮的大忌！葉若懿提醒，這樣的保存方式讓食材易因氧化而變質，導致食材竄味，新鮮度也很容易流失，尤其油脂類食品易產生油耗味，營養物質也隨之流失。葉若懿建議「透過抽除容器內空氣，再密封包裝創造真空環境，能有效減緩微生物生長，延長保存期限。」葉若懿也提醒「就算真空包裝後，還是要放入冷藏、冷凍保存，食用之前再高溫烹調殺菌，趁新鮮時僅快食用，才是比較安全的做法」。

▲買完菜回家直接將食材分裝並真空，能延長保存期限。

許多人熱衷蔬果579、3蔬2果或綠拿鐵的方式攝取多種蔬果，但其實用錯方式可是會讓營養流失，葉若懿特別解釋原因，「用一般果汁機沒辦法把食材打細，顆粒渣滓感會比較明顯，有些人講求口感會把這些過濾掉，但偏偏人體無法自行合成的植化素都在這些渣滓中。」葉若懿建議想利用果昔、綠拿鐵補充營養的民眾，除了盡可能地將食材打碎，「也可以選擇市面上強調能瞬間擊破蔬果細胞壁的高速攪拌機或調理機，加上真空功能可以比較省力地把食材打細，蔬果汁不易氧化喝不出顆粒感，但該有的營養都可以同時攝取到。」

▲瞬間擊破蔬果細胞壁的高速攪拌機，真空排空後，蔬果汁不易氧化喝不出顆粒感。

為了延長食材的保存期限，並維持其新鮮度和營養價值，許多人開始嘗試真空包裝，但許多經常拿取的食材也需要真空保存，一次性使用的密封真空方式就不太理想，為了解決這些痛點，德國知名品牌ZWILLING推出FRESH & SAVE智能真空保鮮系列產品，包括真空抽氣棒、真空保鮮盒、真空保鮮袋，方便對應肉類、蔬果、生鮮、餅乾等各種食材保存並抽除空氣，阻隔空氣減緩氧化速度，達到延長至少5倍保存時間的效果；而且FRESH & SAVE真空保鮮系列的好處是方便重複使用，像是沒吃完的餅乾、乾貨，放進去保鮮盒中透過真空抽氣棒快速抽除空氣，下次使用直接打開即可，常常拿取使用也能維持好口感。

▲智能真空保鮮系列有真空抽氣棒、真空保鮮盒、真空保鮮袋等款式可選。

智能真空保鮮系列更貼心考量到生活細節，特別設計真空酒瓶塞造福酒類愛好者，開瓶後沒喝完也能輕鬆保鮮美酒風味、延長保存時間，而平常做料理也能搭配ZWILLING料理工具，讓營養不流失，像是有別於一般果汁機、攪拌機的真空破壁機，打果汁、綠拿鐵、調味料後可另外抽真空，更能保留食材本來的風味讓保存與烹飪效果相輔相成，成為現代家庭的廚房神器。

▲FRESH & SAVE真空保鮮系列的好處是方便重複使用。

隨著保存時間拉長，食材容易變質，外觀變得乾扁、甚至變色，原本多汁的口感也會扣分，導致營養流失，更有可能因為保存方式不當滋生細菌、黴菌，為了避免這些問題，透過真空保存，不僅能有效封住食材原有風味，還能保持新鮮度與營養價值，不僅延長了食材的壽命，也讓家庭飲食更健康安全！

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