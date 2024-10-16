　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲營養師葉若懿建議透過抽出容器內的空氣，進行密封包裝，能有效延長食材保存時間。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

大多數人以為，蔬果和生鮮放進冰箱就能長久保鮮，但冰箱真的那麼安全嗎？事實上，冰箱裡可能正悄悄滋生著大量細菌和黴菌！看似完好的食材，可能早已變質、變色，還伴隨著一股異味。這些隱形的危機，稍不注意就可能被吃下肚，對健康構成威脅。那麼，怎麼做才能避免這些看不見的細菌和黴菌入侵，真正延長食材的保鮮呢？營養師葉若懿建議：「透過抽出容器內的空氣，特別是氧氣，並進行密封包裝，創造真空環境，就能有效延長食材保存時間，減少細菌與黴菌滋生的風險。」

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲沒有真空保存的蔬果容易發霉不新鮮。

傳統買完菜回家，總是簡單用報紙或塑膠袋包住就冰入冰箱，這可是讓食材提早不新鮮的大忌！葉若懿提醒，這樣的保存方式讓食材易因氧化而變質，導致食材竄味，新鮮度也很容易流失，尤其油脂類食品易產生油耗味，營養物質也隨之流失。葉若懿建議「透過抽除容器內空氣，再密封包裝創造真空環境，能有效減緩微生物生長，延長保存期限。」葉若懿也提醒「就算真空包裝後，還是要放入冷藏、冷凍保存，食用之前再高溫烹調殺菌，趁新鮮時僅快食用，才是比較安全的做法」。

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲買完菜回家直接將食材分裝並真空，能延長保存期限。

許多人熱衷蔬果579、3蔬2果或綠拿鐵的方式攝取多種蔬果，但其實用錯方式可是會讓營養流失，葉若懿特別解釋原因，「用一般果汁機沒辦法把食材打細，顆粒渣滓感會比較明顯，有些人講求口感會把這些過濾掉，但偏偏人體無法自行合成的植化素都在這些渣滓中。」葉若懿建議想利用果昔、綠拿鐵補充營養的民眾，除了盡可能地將食材打碎，「也可以選擇市面上強調能瞬間擊破蔬果細胞壁的高速攪拌機或調理機，加上真空功能可以比較省力地把食材打細，蔬果汁不易氧化喝不出顆粒感，但該有的營養都可以同時攝取到。」

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲瞬間擊破蔬果細胞壁的高速攪拌機，真空排空後，蔬果汁不易氧化喝不出顆粒感。

為了延長食材的保存期限，並維持其新鮮度和營養價值，許多人開始嘗試真空包裝，但許多經常拿取的食材也需要真空保存，一次性使用的密封真空方式就不太理想，為了解決這些痛點，德國知名品牌ZWILLING推出FRESH & SAVE智能真空保鮮系列產品，包括真空抽氣棒、真空保鮮盒、真空保鮮袋，方便對應肉類、蔬果、生鮮、餅乾等各種食材保存並抽除空氣，阻隔空氣減緩氧化速度，達到延長至少5倍保存時間的效果；而且FRESH & SAVE真空保鮮系列的好處是方便重複使用，像是沒吃完的餅乾、乾貨，放進去保鮮盒中透過真空抽氣棒快速抽除空氣，下次使用直接打開即可，常常拿取使用也能維持好口感。

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲智能真空保鮮系列有真空抽氣棒、真空保鮮盒、真空保鮮袋等款式可選。

智能真空保鮮系列更貼心考量到生活細節，特別設計真空酒瓶塞造福酒類愛好者，開瓶後沒喝完也能輕鬆保鮮美酒風味、延長保存時間，而平常做料理也能搭配ZWILLING料理工具，讓營養不流失，像是有別於一般果汁機、攪拌機的真空破壁機，打果汁、綠拿鐵、調味料後可另外抽真空，更能保留食材本來的風味讓保存與烹飪效果相輔相成，成為現代家庭的廚房神器。

▲▼營養師葉若懿,德國,雙人牌,ZWILLING。（圖／雙人牌提供）

▲FRESH & SAVE真空保鮮系列的好處是方便重複使用。

隨著保存時間拉長，食材容易變質，外觀變得乾扁、甚至變色，原本多汁的口感也會扣分，導致營養流失，更有可能因為保存方式不當滋生細菌、黴菌，為了避免這些問題，透過真空保存，不僅能有效封住食材原有風味，還能保持新鮮度與營養價值，不僅延長了食材的壽命，也讓家庭飲食更健康安全！

德國雙人官方Facebook: ZWILLING J.A. Henckels Taiwan 德國雙人集團
德國雙人官方Instagram：zwilling.tw

ET快訊
快訊／SM娛樂宣布解約泰一！　「已失去信任」
快訊／下班注意　3縣市大雨特報
摩鐵開趴　28歲竹聯分會長暴斃身亡
94死！奈及利亞油罐車墜毀　民眾衝現場偷油下秒突爆炸
齊廷洹「背景起底」！　前同事：說他靠爸太抬舉
快訊／26萬股民注意！　00939配息出爐
幾乎全滅！　真主黨高層被殺到剩2人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多吃「原型食物」就能顧好健康？營養師搖頭：忽略「保存和料理細節」營養攝取有限

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

扶助弱勢兒童　i郵購店家「愛心物資捐助1300家庭」

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證：賣學生的

齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

「班班喝鮮奶」變1次給8瓶保久乳　家長：最後都是父母喝

家裡賣蛋30年！蘇一峰曝童年聽到「穩賺價」：比考第一名還高興

台中「不停讓行人」科技執法12／1上路　距行人不足3公尺開罰

台積電公務機換iPhone　工程師嘆「只在意1點」：拿3310也沒關係

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

扶助弱勢兒童　i郵購店家「愛心物資捐助1300家庭」

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證：賣學生的

齊廷洹「背景起底」！前同事曝他台大畢業賣車：說他靠爸太抬舉

「班班喝鮮奶」變1次給8瓶保久乳　家長：最後都是父母喝

家裡賣蛋30年！蘇一峰曝童年聽到「穩賺價」：比考第一名還高興

台中「不停讓行人」科技執法12／1上路　距行人不足3公尺開罰

台積電公務機換iPhone　工程師嘆「只在意1點」：拿3310也沒關係

放冰箱就不會壞？！食材變質小心黴菌吃下肚？營養師：真空保存鎖住健康關鍵

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

塑橡膠永續發展論壇　業界貢獻數位製造與永續發展藍圖

冬蟲夏草＋人蔘根入底妝！超強「養膚氣墊」邊帶妝邊逆齡　當然不會老

新北「舊草嶺隧道」滿百年！光影展至明年4月　順遊路線一次看

不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先　王威晨想跟那位老人再奪冠

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

新北女童買早餐驚遇露鳥俠　他落網辯「只露肚子」被送辦

手機充電突爆炸起火！　印尼男全身100%燒傷不幸身亡

矽光子股聯鈞殺近跌停又急拉　9月賺7800萬年增875%

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

女生「曖昧期試車」暈船　關鍵曝光

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

今雨區擴大　「下最多」時間曝

承辦人道歉補這句　齊柏林兒：火都上來了

強吻鍾沛君喊斷片　朱學恒公開道歉

更多熱門

相關新聞

漢莎航空「侵犯民權」遭罰1.28億

漢莎航空「侵犯民權」遭罰1.28億

美國重罰漢莎航空（Lufthansa）400萬美元（約新台幣1億2800萬元），因為這家德國航空公司於2022年在法蘭克福拒絕一群從紐約飛至德國轉機的猶太乘客登上飛機。

德情報局：俄國恐在「2030年以前」攻擊北約

德情報局：俄國恐在「2030年以前」攻擊北約

德連環性侵專挑華裔女下手　警發布中文警告

德連環性侵專挑華裔女下手　警發布中文警告

德國1比0擊敗荷蘭闖歐國聯8強

德國1比0擊敗荷蘭闖歐國聯8強

德挖出二戰未爆彈　當局急疏散萬人

德挖出二戰未爆彈　當局急疏散萬人

關鍵字：

營養師葉若懿德國雙人牌ZWILLING

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面