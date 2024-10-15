盜柴油轉賣賺價差！7年海削公司2109萬　嘉義3曳引車駕駛下場慘

▲嘉義地方法院。（圖／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義有3名曳引車司機，將車輛開到公司的特約加油站加油後，再用低於市價的價格賣給羅姓男子轉賣，藉此賺價差，公司發現後報警，檢方依業務侵占、贓物罪對4人提出公訴，公司查出3人多年來賣掉的柴油達2109萬6109元，再提民事賠償，嘉義地院判4人應連帶賠償2109萬6109元。

許姓、侯姓、鄭姓3人受雇於嘉義某公司擔任曳引車司機，從事高空機具運輸工作，曳引車所需用的柴油，則由3人行駛至公司特約加油站進行補充加油。豈料，3人將曳引車駛至嘉義縣空地，抽取曳引車油箱內柴油至塑膠空桶內，並將該塑膠桶放置在指定位置，以每公升低於市場柴油行情6元至7元價格，將柴油賣給羅姓男子，羅男再轉賣給其他人賺價差。

該公司按月支付特約加油站明顯高於正常運輸機具用量的油料費用，後來發覺司機加油情形有異，於是經理自行駕駛小客車跟車觀察，結果發現3人駕駛曳引車同時出現在嘉義縣某空地，並有另一台羅男駕駛的小貨車緊鄰曳引車油箱處，疑有卸油動作，收集證據後報警，嘉義地方檢察署偵查後依業務侵占、贓物罪嫌對4人提起公訴，該公司也求償2109萬6109元。

法院認為，許姓、侯姓、鄭姓3人在2017年到2024年期間盜賣柴油，應負損害賠償責任，羅男侵權行為負損害賠償責任，判決4人應連帶賠償2109萬6109元。