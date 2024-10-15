貨車司機開車門不看...害女騎士撞上亡　賠550萬獲緩刑

▲台中豐原一名陳男去年開車門沒查看後方，害一名女騎士撞上死亡，調解賠550萬，法院判他6月徒刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名陳男去年在路邊停車，沒注意後方一名蘇姓女騎士，貿然開啟車門，導致蘇女搶救一周後仍不治死亡，陳男被依過失致死罪起訴。案件近日審理，法院考量陳男賠償550萬元調解成立，且當庭向死者家屬鞠躬，判處陳男6月徒刑，緩刑2年可上訴。

去年9月27日15時許，豐原警分局接獲一起車禍案件，陳男將小貨車停放在一處民宅前後，未注意後方來車，直接開啟車門要下車，結果後方一名蘇女騎乘機車，閃避不及，直接與陳男的車門發生碰撞，蘇女當場傷重無呼吸心跳，且腦部受傷、肋骨骨折，經多日搶救，蘇女在同年10月3日死亡。

檢警訊問時，陳男坦承犯行，自述碩士畢業，經濟條件小康，月薪4萬多至5萬多，且有未成年小孩、須扶養之父母及阿嬤。檢方偵結依過失致死罪嫌將陳男起訴，考量陳男事發當下隨即自首，請法院依法減刑。

台中地院考量陳男造成蘇女死亡，與其親屬天人永隔，造成精神上的痛苦，陳男事後均坦承犯行，且與蘇女家屬達成和解，支付550萬元賠償。並在準備程序庭時，當場向死者家屬鞠躬歉，對方也表示不再追究，依過失致死罪判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年可上訴。