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嘉義女遭鄰居「持獵槍射殺」！胸部中彈倒血泊慘死　檢偵結起訴

▲嘉義男認為女鄰居長期製造不明聲響，影響到他生活，19日持獵槍射死對方。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲余姓男子不滿女鄰居長期製造噪音，持獵槍殺害對方。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者柯振中／綜合報導

嘉義縣中埔鄉77歲的余姓老翁與殷姓女鄰居長期有嫌隙，沒想到日前因為不滿殷女長期製造噪音，竟持獵槍射殺對方，導致殷女傷重身亡。嘉義檢方偵結後，依照殺人罪將余男起訴，案件將由國民法官審判。

根據調查，余男與殷女是鄰居關係，不過雙方有嫌隙，相處並不融洽，余男埋怨殷女長期製造噪音，導致他的睡眠品質不佳。

今年8月19日下午3點多，余男懷疑殷女又製造聲響，實在忍無可忍，取出藏在房間的獵槍後，便跑到殷女家的廚房外，朝著殷女開槍。

▲嘉義男認為女鄰居長期製造不明聲響，影響到他生活，19日持獵槍射死對方。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲余姓男子不滿女鄰居長期製造噪音，持獵槍殺害對方。（資料照／記者翁伊森翻攝）

殷女遭到槍擊後，胸口中彈倒地。同居人聽見巨響，趕忙下樓查看，豈料發現殷女已倒在血泊中，嚇得報警、打電話叫救護車。遺憾的是，經過搶救後，殷女仍舊不治身亡。

余男對此供稱，他的果園鄰近山區，20多年前收到原住民友人贈送的獵槍，隨後便一直用塑膠袋包裹，存放在果園的工寮，實在是無法忍受殷女所製造的噪音，所以才會取出獵槍行兇。

檢方近日偵結後，依照殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將余男起訴，案件將由國民法官審判。

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