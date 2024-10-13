遊覽車未減速撞機車！女騎士右眼失明　司機遭判4月徒刑

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

李姓遊覽車司機被控去年6月間行經嘉義縣東石鄉道路時未減速，與機車碰撞，騎士黃女右眼失明，司機被起訴，嘉院認雙方有過失且未和解，判4月徒刑，可易科罰金；可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，遊覽車司機李姓男子於去年6月26日下午行經嘉義縣東石鄉黎明三路與觀海三路無號誌交岔路口處時，因未減速慢行即貿然前行，與騎機車的黃姓女子發生碰撞，造成黃女肝臟撕裂傷、蜘蛛網膜下腔出血、顏面骨等多處骨折傷害。

嘉院表示，強大撞擊力道也造成黃女的右眼永久性視力損傷，屬於重傷害，嘉檢偵結，依重傷害罪嫌起訴李姓司機。 嘉院指出，經事故鑑定肇事責任歸屬，黃女騎機車行經無號誌交岔路口，因左方車未暫停讓右方車先行，為肇事主因；李男駕駛遊覽車行經無號誌交岔路口，未減速慢行，作隨時停車準備，為肇事次因，雙方都有肇責。

嘉院審酌李男駕駛遊覽車上路，本應確實遵守道路交通法規，而與騎機車的黃女發生碰撞肇事，造成黃女嚴重減損原有的一目視能，增加日常生活諸多不便，因此承受相當身心痛苦。

嘉院惟念及李男犯後坦承犯行，且考量李男與黃女都有肇責，以及李男有和解意願，但願意賠償金額與黃女請求的金額仍存有相當差距，以致雙方未達成和解，同時未能徵得黃女的諒解，因此，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。