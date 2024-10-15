工商婦女協會理監事會議移師花蓮　捐贈百萬善款力挺振興經濟

▲▼中華民國工商婦女協會拜會花蓮縣政府，捐贈100萬元協助振興經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國工商婦女協會15日拜會花蓮縣政府，為支持花蓮0403震災復原，捐贈新台幣100萬元整，縣長徐榛蔚代表受贈並回頒感謝狀，感謝婦女姊妹凝聚善心的力量，以行動力挺花蓮振興。

為振興花蓮經濟，中華民國工商婦女協會在理事長何碧英、前理事長蔡鈴蘭女士等人帶領下，在花蓮展開兩天一夜的理監事會議，更抽空走訪將軍府和伴手禮店面，藉此支持地方產業，促進當地經濟發展。

徐榛蔚致詞表示，感謝工商婦女協會前理事長蔡鈴蘭女士促成此次捐贈，善款將用於協助地震後的重建工作，位於信義國小旁的中繼永久屋日前已動土，不管是這禮拜登場的「2024花蓮太平洋國際龍舟節」，還是10月19日至12月1日於瑞穗溫泉區及安通溫泉區展開的「2024花蓮太平洋溫泉季」，縣府持續推動以運動結合觀光，推出多元且優惠的旅遊補助方案，展現花蓮的豐富自然資源與活力，歡迎企業將花蓮作為員工旅遊的首選目的地，社團也可帶領會員來體驗花蓮的自癒力。鼓勵姊妹們回去後邀請更多人親臨花蓮，感受這片土地的魅力。

▲縣長徐榛蔚感謝捐贈並表示善款將用於協助地震後的重建工作。

中華民國工商婦女協會理事長何碧英感謝徐縣長的用心與奉獻，帶領花蓮在面對地震等天災後，迅速展開重建工作，在震災後短短的數月內，縣府團隊不僅快速推動災後復原，還逐步重現花蓮的風華，讓傷痛逐漸平復，這不僅來自縣長的努力，更凝聚來自各界的愛心與支持。

中華民國工商婦女協會秉持關懷精神，協會成員此行不僅為花蓮振興經濟，還積極購買當地農產品，體驗花蓮之美，並期待未來再度造訪花蓮，見證重建後的榮景。

