大寮拆遷工程驚見住戶輕生亡！補償金已分2次領完　地政局：遺憾

▲大寮拆遷工程傳出死亡案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮一處眷村在今天（15日）拆遷時，發現一名住戶死在待拆的房屋內！該住戶疑似不滿地政處的拆遷，選擇激烈手段輕生，對此高雄市政府地政處發出新聞稿表示，對此事件感到十分遺憾，並對住戶的家屬致上深切哀悼，市府秘書長、副秘書長稍早也前往慰問。

高雄市地政處表示，大寮區第81期市地重劃區計畫書是在2019年9月24日公告，重劃區大部分是軍方所屬的公有土地，工程於2020年2月19日動土，該住戶之建物坐落於公有土地上，因進行重劃工程需先拆遷，相關拆遷補償費救濟金已於2021年12月1日及2022年12月7日領取完竣，依規即得執行拆遷。工程期間多次協調，且因應其居住考量，亦曾與住戶溝通安置社會住宅，拆遷延展迄今並於溝通後辦理執行。

地政局與當地里長和該住戶長期均有保持聯繫，昨天下午4時許與該住戶再次聯繫時並無異常，同時跟與該住戶家屬聯繫，家屬表示死者也在昨天與其見面時也有表達會搬至其他住處，並未發現任何異狀。此外，施工期間該住戶與現場工程人員互動良好，亦無任何異狀，另針對其後續住處積極協助媒合包租代管及市府社會住宅等，惟其均表達不需協助且願意配合搬離。對於發生此一憾事，地政局再次表達最誠摯的慰問，並將繼續以尊重與關懷的態度，積極處理後續工作。

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