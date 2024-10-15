驚悚畫面曝！3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

▲男童全裸卡在冷氣室外機和牆壁之間的縫隙。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區發生一起驚悚意外，民眾目擊，一名3歲大男童全身赤裸，懸掛在民宅2樓冷氣室外機和窗戶之間的縫隙，鄰居趕緊搬出梯子救小孩，並交由救護人員送醫救治。而誇張的是，當時男童父母並不在家，社會局介入了解後，處分家長必須接受6小時親職教育課程，還要追蹤家長的照顧情形。

這起事件發生在9月24日下午5點多，警消獲報，鳳山區一處民宅，有一名3歲男童卡在外牆，有墜樓風險。員警到場時，已有2名熱心鄰居搬出鋁梯，攀爬上樓試圖要將男童救下。

男童不斷地哭號，鄰居一邊安撫「好棒喔」，慢慢地托住男童的身體，協助他從夾縫中脫困，並將男童安全地抱下樓。現場員警檢視傷勢後，發現男童僅有些許擦傷，並沒有生命危險，由救護人員送醫治療。

警方後續依法進行兒少通報，並通知男童家長到派出所內接受調查，並依兒童及少年福利與權益保障法第51條，「不得使6歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧」，函送社會局裁處。

據悉，男童的父母從事工程行業，由公司提供住宿地點，而男童父母當時外出工作，將小孩托付給室友幫忙照顧，而室友趁男童熟睡時外出，不料男童醒來後，疑似想撿掉落的被子，整個人不慎掉出窗外，卡在冷氣室外機和牆壁之間的15公分小縫隙。

不過社會局到住處訪查時，室友否認有接受男童父母委託照顧小孩，而家長本就應負起照顧之責，因此依兒少法處分家長6小時強制親職教育課程，後續追蹤家長照顧情形。

社會局呼籲，6歲以下兒童無自我保護能力，兒少法規定不能獨留或交由不適任的人照顧，請家長務必遵守法令規定，以免被罰。社會局設有27處臨托據點及保母臨托服務，請洽1999或上網搜尋高雄臨托。