快訊／中正預校爆食物中毒！42學生掛急診　廚房驚見死老鼠、蟑螂

▲中正預校發生學生集體食物中毒。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

中正預校傳出高一生集體食物中毒！13日至今共有42名學生出現上吐下瀉，經就醫後症狀都獲得緩解並回校觀察。衛生局介入調查，發現學校外包膳食廠商超不衛生，廚房竟發現死老鼠、蟑螂，衛生局要求業者停止供膳7天並執行清消，待缺失改善後才能復工。

中正預校表示，13日晚間陸續有17名學生反映晚餐後腹瀉，經送往802醫院就診，其中有7人腸胃炎，10人為上呼吸道感染，就醫後都回校休息，並無人住院。

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衛生局接獲通報後立即派員入校稽查，經查，學生於10月13晚餐後陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、噁心等腸胃道症狀，截至目前累計共42人皆為一年級生，就醫後症狀均已緩解、無重症個案。

中正預校膳食委由外包廠商家珈企業有限公司烹煮，衛生局經過稽查發現，供食內容為烏龍麵、炒飯、青菜、蒸蛋、滷雞腿、冬瓜綠豆湯…等，食材至副食供應中心干城副供站採買。

▲衛生局入校稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

稽查人員依現場作業場所、用餐場所依食品良好衛生規範準則稽查，發現食材未離地、未覆蓋、冷藏區及冷凍區未有溫度記錄表、洗水槽未擺放洗手液、擦手紙、病媒防治未確實，現場有老鼠、蟑螂、蒼蠅等病媒蹤跡。

為避免疫情擴散，衛生局已要求廠商，即日起21日停止供膳7日，執行環境清消，待缺失改善完並且複查合格後始得復工，倘屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲廚房有多項衛生缺失，現場還發現死老鼠、蟑螂 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局也在現場採回食餘檢體44件、環境檢體4件，將待檢驗結果依法辦理，針對發病個案及廚工進行人體採檢預計共16人，感染病原採檢釐清中。

針對該校發病的一年級班級、學生共用教室、廁所等以及校內廚房，由衛生局督導進行全面環境清消作業，持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至10月21日。