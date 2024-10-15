NASA探測器升空！　探尋「木衛二」是否具孕育生命條件



▲ NASA發射探測器「木衛二快艇」，預計5年半後抵達木衛二。（圖／路透）

文／中央社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天從佛羅里達州發射探測器「木衛二快艇」，將飛往木星被冰雪覆蓋的衛星「木衛二」，以了解是否存在孕育生命的要素。

綜合法新社與路透社報導，「木衛二快艇」（Europa Clipper）搭載在太空探索科技公司（SpaceX）強大的「獵鷹重型運載火箭」（Falcon Heavy）上，於佛州時間中午（台灣時間15日零時）過後發射升空，預計5年半後抵達木衛二（又稱歐羅巴，Europa）。

NASA隨後確認成功收到「木衛二快艇」的訊號，大型太陽能電池板也已完全展開，將利用微弱的太陽光作為能源。 這項任務有助NASA揭露更多木衛二的具體情況，科學家們認為木衛二的冰層下可能藏有海洋。

NASA官員迪布拉喬（Gina DiBraccio）在發射前表示：「透過木衛二快艇，我們不是在木衛二尋找生命，而是試圖了解這個海洋世界是否宜居，而這意味著我們在尋找水源…我們在尋找能量來源，也在深入研究那裡的化學作用，這樣我們才能了解整個宇宙中，哪些環境可能適合居住。」若發現水、能量和某些化合物等生命基本要素，將再安排另一項任務設法探尋是否有生命存在。

木衛二快艇計畫科學家尼伯（Curt Niebur）告訴記者：「這是一次探索的機會，不是（像火星）那種數十億年前可能宜居的世界…而是今天、當下可能適合居住的世界。」 過去10年來，約4000人致力投入這項斥資約52億美元（約新台幣1687億元）的任務。

NASA認為這項投資很合理，因為從中收集到的數據將極為重要。 尼伯說，如果太陽系有2個宜居的星球（木衛二和地球），「當你將這個結果延伸至銀河系其他數十億個太陽系時，想像一下這意味著什麼…先不談木衛二『是否有生命』這個問題，僅僅探討宜居性本身，就為我們在銀河系尋找生命開啟新頁」。