台61漢寶路段封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬　現場慘照曝

▲台61線南下186K追撞，槽車車頭凹陷變形。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

西濱台61線彰化漢寶路段186K處，今(14日)上午8時許1輛載牛奶槽車閃避不及、追撞停在路肩的載雞大貨車，當時2車皆未載運物品、2駕駛受到驚嚇自行脫困，其中槽車在猛烈撞擊下車頭解體，駕駛受到擦傷送醫，道路上全是油漬，公路局也緊急發布道路封閉消息，最快於下午2時20分才能恢復通行，肇事確切原因尚待調查釐清。

彰化縣消防局今日上午8時17分據報，台61線彰化漢寶路段南下186K處車禍，立即調派鹿港、鹿鳴及漢寶等分隊到場緊急救護，46歲的江姓槽車駕駛、53歲許姓貨車駕駛皆自行脫困，江男受有擦挫傷送醫救治。

肇事現場一片狼藉，停在路肩的載雞大貨車撞進護欄、鐵條掉落；槽車車頭凹陷、擋風玻璃與車窗全毀，車底也撞得支離破碎，道路滿是油污；警方到場維持交管，提醒用路人提早改道通行，現場需要清理，最快於下午2時20分才能恢復通行。

▲台61線南下186K載雞大貨車遭追撞。（圖／民眾提供）

芳苑警方初步調查，江男駕駛油罐車載牛奶空車，沿台61線北往南方向直行，行駛於外車道於186K處，撞上停在路肩大貨車，造成車輛受損，江男受傷送彰濱秀傳，故障車輛駕駛人無受傷，雙方經實施酒測呼氣值為0，車禍肇事確切原因尚待調查釐清。