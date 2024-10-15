協助視障朋友找出路　永康就業中心推廣視障按摩

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，10月18日當天除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國際盲人節」又叫白手杖節，藉此節日喚醒大眾對於視障者的關注，並提高其生活品質，勞動部雲嘉南分署永康就業中心積極推廣視障按摩，8月開辦多場視障按摩體驗活動，得到民眾熱烈的迴響，10月18日除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤，歡迎有工作需求的民眾及喜愛視障按摩的舊雨新知前來參加。



視障按摩體驗及多元市集辦理時間為10月18日早上10時至下午4時，永康就業中心表示為協助視障按摩師行銷自我，並且讓更多人了解視障按摩，就業中心目前已辦理多場的視障按摩體驗，請視障按摩師為民眾提供免費按摩10分鐘，透過按摩不僅可消除疲勞紓解壓力，更是對視障者具體行動支持與鼓勵，增加按摩師更多工作機會。

另外當日下午1:30至3:30徵才活動有國通汽車、遠山國際、輕鬆購五金百貨、和昌精密、桂田營造、金豐盛食品、東東餐飲、晶盈親旅大酒店、上森景觀設計工程等9家廠商設攤，提供接待服務員、行政助理、門市人員、倉管人員、沖床作業員、品檢員、工地主任、現場工程師、生產副課長、包裝作業員、貨車司機、內外場服務人員(正職/兼職)、廚房助手……..等158個職缺，其中桂田營造的工地主任年薪超過百萬，26噸貨車司機月薪最高6萬、作業員月薪最高40K、金豐盛食品的業務助理月薪最高39K，歡迎有工作需求的民眾踴躍參加。



永康就業中心李奇玫主任表示，視障者在就業方面較其他障別不易，尤其是全盲者更為弱勢困難，鼓勵企業進用視障按摩師，以增加視覺障礙者僱用之機會，可在不增加企業額外負擔下，還可提升企業公益形象，增加員工福利，達到企業進用身心障礙者之法定規定，此舉可說是雇主、視障朋友及員工帶來三贏局面。

另外有些視障者可透過輔助器具的幫助，或是工作內容的微調，即可擁有獨立自主能力，例如電話行銷或電話客服人員、行政助理、資料Key in人員、市場調查人員、資料傳送人員等工作都是可以透過輔具及訓練，就能將工作完成，李主任說：當上帝為視障者關起一扇門時，我們都可以為他們開啟另一扇窗，希望大家多給予視障者友善的就業機會。



另永康中心10月共規劃2場徵才活動，分別為10月18日(四)下午在永康中心2樓及10月23日（三）下午在南科就服台，請有就業需求的民眾多加把握機會。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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