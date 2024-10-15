　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

協助視障朋友找出路　永康就業中心推廣視障按摩

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，10月18日當天除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，10月18日當天除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國際盲人節」又叫白手杖節，藉此節日喚醒大眾對於視障者的關注，並提高其生活品質，勞動部雲嘉南分署永康就業中心積極推廣視障按摩，8月開辦多場視障按摩體驗活動，得到民眾熱烈的迴響，10月18日除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤，歡迎有工作需求的民眾及喜愛視障按摩的舊雨新知前來參加。

視障按摩體驗及多元市集辦理時間為10月18日早上10時至下午4時，永康就業中心表示為協助視障按摩師行銷自我，並且讓更多人了解視障按摩，就業中心目前已辦理多場的視障按摩體驗，請視障按摩師為民眾提供免費按摩10分鐘，透過按摩不僅可消除疲勞紓解壓力，更是對視障者具體行動支持與鼓勵，增加按摩師更多工作機會。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，10月18日當天除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外當日下午1:30至3:30徵才活動有國通汽車、遠山國際、輕鬆購五金百貨、和昌精密、桂田營造、金豐盛食品、東東餐飲、晶盈親旅大酒店、上森景觀設計工程等9家廠商設攤，提供接待服務員、行政助理、門市人員、倉管人員、沖床作業員、品檢員、工地主任、現場工程師、生產副課長、包裝作業員、貨車司機、內外場服務人員(正職/兼職)、廚房助手……..等158個職缺，其中桂田營造的工地主任年薪超過百萬，26噸貨車司機月薪最高6萬、作業員月薪最高40K、金豐盛食品的業務助理月薪最高39K，歡迎有工作需求的民眾踴躍參加。

永康就業中心李奇玫主任表示，視障者在就業方面較其他障別不易，尤其是全盲者更為弱勢困難，鼓勵企業進用視障按摩師，以增加視覺障礙者僱用之機會，可在不增加企業額外負擔下，還可提升企業公益形象，增加員工福利，達到企業進用身心障礙者之法定規定，此舉可說是雇主、視障朋友及員工帶來三贏局面。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，10月18日當天除9家廠商設攤提供158個工作機會外，更有視障按摩體驗及市集設攤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外有些視障者可透過輔助器具的幫助，或是工作內容的微調，即可擁有獨立自主能力，例如電話行銷或電話客服人員、行政助理、資料Key in人員、市場調查人員、資料傳送人員等工作都是可以透過輔具及訓練，就能將工作完成，李主任說：當上帝為視障者關起一扇門時，我們都可以為他們開啟另一扇窗，希望大家多給予視障者友善的就業機會。

另永康中心10月共規劃2場徵才活動，分別為10月18日(四)下午在永康中心2樓及10月23日（三）下午在南科就服台，請有就業需求的民眾多加把握機會。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。
就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

ET快訊
收政治獻金「擋京華城停工」被連結！　秦慧珠：我坦蕩蕩
遭誤認成山豬！　23歲男中彈身亡
特價390！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票曝原因
快訊／遭指捲入京華城案！　蔡壁如怒回應
153架共機擾台！　創單日新高
最愛「日本哪裡」票選！　網狂推冠軍：去不膩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

屏東90歲失智翁翻越女兒牆外出　年邁妻追趕不及求助潮州警

2024設計展低調軟實力　民眾參與打造市場景觀新魅力

協助視障朋友找出路　永康就業中心推廣視障按摩

引爆八里淡水玩樂潮　十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

台東官方美食指標「台東部落食尚」　聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

第18屆國家工藝成就獎得主揭曉　染織工藝大師陳景林勝出

桃園裸露垃圾約8.5萬噸、社區增設垃圾子母車　市議員關切

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存請民眾安心接種

改善運動環境　陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

屏東90歲失智翁翻越女兒牆外出　年邁妻追趕不及求助潮州警

2024設計展低調軟實力　民眾參與打造市場景觀新魅力

協助視障朋友找出路　永康就業中心推廣視障按摩

引爆八里淡水玩樂潮　十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

台東官方美食指標「台東部落食尚」　聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

第18屆國家工藝成就獎得主揭曉　染織工藝大師陳景林勝出

桃園裸露垃圾約8.5萬噸、社區增設垃圾子母車　市議員關切

國光變色流感疫苗同批號　桃園已封存請民眾安心接種

改善運動環境　陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

歐陽娣娣也發聲了：一個中國！複製貼上歐陽娜娜同句話　轉發圍台圖

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

二寶媽在家被「寵物倉鼠咬傷」　突然在年幼孩子面前昏倒身亡

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

地方熱門新聞

「台東部落食尚」聯名台南SOL-Tainan打造特色餐宴

花蓮振興券2天領取超過8成　逾期不補發

十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

東方淨苑募捐百萬　助颱風受災退休師重建家園

班班喝鮮奶？台南藍軍市議會開砲

染織工藝大師陳景林獲第18屆國家工藝成就獎

快訊／台南善化區嘉南大圳驚傳落水外籍女移工被民眾救起

90歲翁翻越女兒牆外出　年邁妻求助潮州警

協助視障朋友永康就業中心推廣視障按摩

2024設計展民眾參與打造市場景觀新魅力

彰化縣政府深夜證實！火葬場終於要蓋

桃園裸露垃圾約8.5萬噸　市議員關切

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

台日創生團隊首次交會台東

更多熱門

相關新聞

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮，並和內政部國土管理署副署長於望聖，市議員陳秋萍、林燕祝、李鎮國、楊中成、林冠維、朱正軒、黃肇輝等人士，一起啟動抽水及祭拜祈福。

中醫師提醒轉骨方　按摩3穴位助孩童養腎長高

中醫師提醒轉骨方　按摩3穴位助孩童養腎長高

台南市府強遷永康基督墓園陳以信批違反土地正義

台南市府強遷永康基督墓園陳以信批違反土地正義

熱褲女跳計程車原因曝　最新超扯畫面曝光

熱褲女跳計程車原因曝　最新超扯畫面曝光

台南1女突從小黃跳車！疑衝向轎車躺地造成大塞車

台南1女突從小黃跳車！疑衝向轎車躺地造成大塞車

關鍵字：

視障出路永康就業中心按摩

讀者迴響

熱門新聞

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面