明晚東北風快閃「降雨熱區曝」　周末降溫北台灣轉濕冷

▲明晚到周三東北風稍增強，基隆北海岸、大台北、東北部降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今天各地晴到多雲，南部及各地山區留意午後短暫雷陣雨，明晚到周三東北風稍增強，基隆北海岸，大台北、東北部降雨機率高，但周四、周五就恢復穩定天氣，周六鋒面通過以及東北季風增強，北部及東北部下雨持續時間較長，且溫度明顯下降。

氣象署技正謝佩芸說，目前台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，整體雲量偏少，因此今天各地天氣單純穩定，環境吹偏東風，東北部、北海岸有些雲系，有零星飄雨，但降雨不明顯，中南部天氣穩定暖熱，溫度偏高。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天到明天白天環境吹偏東風，東北部、基隆北海岸有些零星降雨，其他大部分時間天氣穩定，在中午過後降雨區域主要在各地山區及南部，有短暫雨，民眾要多留意午後天氣變化。

她表示，明晚有一波東北風稍增強，北海岸、東北部降雨機率提高，持續到周三，北海岸、大台北及東半部地區仍有短暫雨，尤其東北部降雨較明顯，中南部受到影響較小，白天多雲到晴，午後山區及南部有午後雷陣雨。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

謝佩芸說，東北風來得快去得快，周四、周五天氣恢復穩定，跟今天類似。周六有道鋒面通過以及東北季風影響，北部和東半部降雨變得較多，且下雨時間比較持續，中南部影響仍不大，主要午後在山區跟南部部分平地有短暫雨勢。

溫度方面，謝佩芸指出，中南部變化不大，低溫24、25度，白天高溫32至33度。北台灣低溫23至25度，今、明天高溫32、32度，周三受到東北風影響白天轉涼，周四、周五溫度就回升，周六鋒面及東北季風影響，北台灣降溫明顯。